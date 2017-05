Jeszcze tylko 12 lat i Polska nie będzie potrzebowała niczyjej pomocy

Macierewicz wyjaśnił, że koncepcja obronna opiera się na wynikach obszernego badania strategicznego w sferze bezpieczeństwa, które niedawno zostało przeprowadzone w Polsce.

Już niedługo w trakcie naszych działań, w perspektywie, którą możemy zarysować nieomal na wyciągnięcie ręki nie przekraczającej 12 lat, Polska będzie mogła zostać obroniona przez własne siły zbrojne — oznajmił minister. Jednocześnie potwierdził zamiar polskich władz zwiększenia wydatków obronnych do 2,5% PKB do 2030 roku.

Macierewicz podkreślił, że wcześniej polskie siły zbrojne nie były przeznaczone do ochrony granic państwa. „Konstytucyjny zapis, że obowiązkiem wojska jest ochrona niepodległości nie był nigdy realizowany, także po roku 1989. Wojsko nie tylko nie było w stanie zrealizować konstytucyjnego obowiązku, ale nie było planowane do tego, by ten obowiązek wypełnić" — podkreślił minister.