Antoni Macierewicz znów straszy Rosją

Antoni Macierewicz zaprezentował we wtorek w Warszawie Koncepcję Obronną RP, w której głównym potencjalnym przeciwnikiem kraju była nazwana Rosja.

Autorzy dokumentu uważają za realną perspektywę konfliktu zbrojnego między Moskwą a NATO. Twierdzą, że „Federacja Rosyjska pozostaje głównym źródłem niestabilności w sąsiedztwie wschodniej flanki NATO, wpływając na kraje dawnego ZSRR — Ukrainę, Białoruś, Mołdawię i kraje Kaukazu."

Do głównych zagrożeń i wyzwań dla Polski Koncepcja zalicza „agresywną politykę Rosji, dążącej do wzmocnienia swojej pozycji przez łamanie prawa międzynarodowego, użycie siły i przymusu wobec innych państw próby destabilizacji zachodnich struktur takich jak NATO i UE i osłabienie więzi transatlantyckich."

O skomentowanie tych założeń poprosiliśmy eksperta do spraw wojskowości, byłego posła na Sejm Mariusza Olszewskiego:

— Zagrożenie Polski jest realne, ale ta realność wynika nie z tego, że jesteśmy sąsiadami Rosji czy innego kraju. Przede wszystkim zagrożenia wynikają — i to artykułuje polski rząd — ze strony terroryzmu. Jeżeli głównym tematem w polskich mediach jest obrona przed próbą narzucenia Polsce kwot emigrantów, to oznacza, że to jest właśnie realne zagrożenie dla Polski. Wczorajsze wydarzenie, które miało miejsce w Manchesterze, oznacza ni mniej ni więcej, że ten kierunek będzie wzmacniany w Polsce i będziemy się bronić przeciwko przyjmowaniu uchodźców, a niektórzy mówią „nachodźców" w Polsce. Tutaj widziałbym przede wszystkim pole do wzmacniania obronności wewnętrznej. Wszystkie inne zagrożenia, które wynikają z takiego, a nie innego klimatu medialnego, który w Polsce panuje, uważam za zagrożenia, które są tylko i wyłącznie artykułowane dla podtrzymania pewnej narracji politycznej, która ma na celu sprzedawanie PR-skie koncepcji. To w pewnym momencie powinno się skończyć. Bo nie można utrzymywać tego klimatu przez dłuższy okres — powiedział

Warto dodać, że już nie pierwszy raz MON wydaje oświadczenia o zagrożeniu ze strony Moskwy dla krajów nadbałtyckich i Polski, chociaż w Rosji niejednokrotnie podkreślano, że kraj nigdy nie będzie napadać na jakiekolwiek państwo NATO. Jak podkreślił minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow, w sojuszu mają tego świadomość, ale po prostu wykorzystują okazję do rozmieszczenia większej ilości sprzętu technicznego i batalionów w pobliżu rosyjskich granic.