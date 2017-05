Nowy nabytek PO - i już na wstępie kompromitacja

© Zdjęcie: Igor Stanow Mateusz Piskorski: Sprawa sumienia polskiego

Posłanka była gościem programu „Pociąg do polityki" w Polsat News. Prowadząca Dominika Długosz wsiada razem z wybranym politykiem do kolejowego przedziału i zaczyna wywiad — zwykle na początku rozmowy zadaje kilka pytań testowych z wiedzy ogólnej. Pytania dobrane są indysidualnie do rozmówcy — i już niejeden polityk się na tych pytaniach „wyłożył".

Joannę Augustynowską, która pochwaliła się, że „w szkole miała średnią 5,8", zapytano o trzy bardzo elementarne kwestie. Posłanka nie wiedziała, kto namalował obraz „Panorama racławicka". Podejrzewała Jana Matejkę. Ale akurat to sławne arcydzieło namalował Wojciech Kossak, wraz z grupą innych, mniej znanych malarzy. Co gorsza, posłanka nie wiedziała też, kto był pierwszym królem Polski (odpowiedź brzmi: Bolesław Chrobry). — Nie przypomnę sobie. Mój mąż mnie za to zabije. Jak wsiadałam do taksówki, to prosił, żebym to pamiętała — strzeliła głupio posłanka, usiłując żartem pokryć wstyd. Trzecie pytanie dotyczyło motywu „szklanych domów" — to metafora wolnej, bogatej Polski zjednoczonej po rozbiorach. Pojawia się w dziele Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie". Posłanka jednak myślała, że o szklanych domach marzył… Syzyf.

© Sputnik. Michaił Klimientjew Oburzenie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz

Podobnych wstydliwych wpadek polscy politycy mają więcej: posłanka Augustynowska przyszła w końcu do PO z Nowoczesnej, a jej przewodniczący Ryszard Petru to król niewiedzy. Ma na koncie wypowiedzi m.in. o święcie „Sześciu Króli". Były rzecznik Sojuszu Lewicy Demokratycznej Dariusz Joński powiedział kiedyś, zapytany z zaskoczenia, że powstanie warszawskie wybuchło w 1988 roku. Witold Waszczykowski wymyślił San Escobar , a według Marka Jakubiaka z Kukiz'15 Anders Breivik mordował muzułmanów.

Grzegorz Schetyna w każdym razie dobrego interesu na swoim ostatnim transferze nie zrobił.

Poglądy autorki mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.