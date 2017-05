Stały związek - czy NATO przyjmie oświadczyny Warszawy?

Warszawa ma nadzieję, że na szczycie NATO w Brukseli zostanie rozwiązana kwestia długoterminowego pobytu jednostek sojuszu na terytorium kraju — oznajmił minister obrony republiki Antoni Macierewicz w wywiadzie dla agencji PAP.

«W lipcu ubiegłego roku została podjęta decyzja na niebywałą, historyczną skalę, a już na terenie Polski i innych państw flanki wschodniej stacjonują oddziały NATO, jak i oddziały amerykańskie, i to w nieporównanie zwiększonym zakresie niż było to dotychczas planowane. To rzeczywiście można pokazać jako wzorcowy przykład skuteczności działania NATO, wtedy, gdy jest poczucie zagrożenia i wyzwania ze strony mocarstwa , które jest gotowe naruszać ład międzynarodowy.

Dla nas jest niesłychanie ważne, aby mieć pewność, to jest także kwestia naszego zaangażowania organizacyjnego, logistycznego, finansowego, że kolejne rotacje będą realizowane zgodnie z planem. Na razie mamy ten plan rozpisany do końca 2018 r., ale już jesteśmy w połowie roku 2017 i plany techniczno-logistyczne, a także finansowe, wymagają dłuższej perspektywy» — powiedział Macierewicz.

«Liczymy na to, że to właśnie zostanie rozstrzygnięte podczas szczytu NATO, który się zbliża, i który będzie przeprowadzony w najbliższy czwartek», — dodał.

Tymczasem u progu szczytu sekretarz generalny Jens Stoltenberg poinformował, że na spotkaniu w Brukseli przywódcy państw poprą środki na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa zbiorowego i zwiększenia obecności na wschodzie podjęte przez NATO, ale nic poza tym. Według niego po stworzeniu 8 komórek dowódczych na wschodniej granicy sojuszu i dyslokacji czterech międzynarodowych batalionów w państwach bałtyckich i Polsce nowych decyzji w tej sprawie nie będzie.