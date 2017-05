Andrzej Duda nam się nie udał

© AFP 2017/ Jewel Samad Budżet niezgody. Przeciwnicy Trumpa mają nową pożywkę

Na zdjęciu widać premiera Portugalii, prezydenta Francji oraz kanclerz Niemiec — wszyscy pozują z poważnymi minami, tymczasem Andrzej Duda stoi za nimi, uśmiechając się szeroko i podnosząc w górę kciuki. Równie dobrze mógłby przyprawiać im palcami rogi, tak jak robią to dzieci w przedszkolu. Zdjęcie jest dowodem na to, że nasz prezydent nie umie odnaleźć się w świecie dyplomacji i zgrywa króla imprezy, tymczasem jest gościem, na którego na międzynarodowych zjazdach nikt nie czeka.

Internet ocenia jego wystąpienie jednoznacznie negatywnie: „Maliniak", „Adrian" — piszą o nim pogardliwie użytkownicy Facebooka i Twittera. Polacy zauważają, że prezydent ze swoim strojeniem kuriozalnych min przed obiektywem coraz bardziej zaczyna przypominać swoją parodię z „Ucha prezesa" — Adriana, który czeka w przedpokoju gabinetu prezesa partii i udaje, że jest wpływowym politykiem. Najpopularniejszy mem, który od wczoraj krąży po mediach społecznościowych, przedstawia zdjęcie ze szczytu NATO z dopisanymi komiksowymi dialogami. Na pozującego Dudę patrzy pytająco Antonio Costa i pyta nieśmiało: „Jaś Fasola?", Emmanuel Macron mówi: „Wezwać ochronę?", a Angela Merkel z kamienną twarzą na to: „Nie reaguj. Udawaj, że nie znasz".

Ten moment, gdy cię wreszcie dopuścili do żłobu.Szkoda, że PAD nie zrobił selfie z A.Merkel, to w jego stylu. Patrzą na niego jak na wariata pic.twitter.com/GgfbDgCiMM — Aneta Mościcka (@aneta_moscicka) 25 maja 2017​

Dla wszystkich jest oczywiste, że prezydent popełnił faux-pas. Natomiast dla „Wiadomości" TVP nie jest to już takie oczywiste. Autorzy reportażu stwierdzili, że to Donald Tusk zaliczył kompromitację, poza tym udowadniali, że na szczycie uczestnikom dopisywało poczucie humoru, a atmosfera była niemal familiarna (to oczywiście nieprawda, szczyt NATO odbył się w cieniu zamachu w Manchesterze). „Humor rzeczywiście dopisywał uczestnikom szczytu" — poinformował autor materiału. — „W takiej atmosferze w momencie przygotowań do zwyczajowego family photo, powstało i to zdjęcie Trójkąta Weimarskiego".

Kiedy Andrzej Duda relacjonował rozmowę z prezydentem Francji, był wyraźnie zdenerwowany. Mówił o „trudnych tematach" i wybuchnął śmiechem, cytując fragment wojennego wiersza „Bagnet na broń" Władysława Broniewskiego. Żeby zażegnać poczucie niesmaku u międzynarodowych partnerów, Andrzej Duda powinien schować się na kilka miesięcy i unikać występów publicznych.

