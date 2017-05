Na sopockim Monciaku Rosjanie pobili się z Polakami

© AP Photo/ DPA/Sebastian Kahnert W bójce na wschodzie Niemiec uczestniczyło ok. 20 niepełnoletnich uchodźców

Sopoccy policjanci zatrzymali dziewięć osób w wyniku bójki, która miała miejsce w piątek o godzinie 5:40 na ulicy Bohaterów Monte Cassino” — czytamy w oświadczeniu.

Poinformowano, że policja ustaliła tożsamość uczestników bójki. Pięcioro z nich to obywatele Rosji w wieku od 23 do 27 lat, w tym dwie dziewczyny, czterech pozostałych — Polacy w wieku od 21 do 34 lat, mieszkańcy Łodzi, Stargardu, Gdańska i Czeladzi.

Według policji wszyscy uczestnicy bójki byli w stanie upojenia alkoholowego, mieli we krwi od 1 do 2 promili alkoholu.

Ośmiu zatrzymanym przedstawiono oskarżenie o udział w bójce. Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto dwóm obywatelom Rosji przedstawiono zarzut pobicia. Jedna z zatrzymanych dziewczyn została przesłuchana w charakterze świadka.