Liroy zerwie z Kukizem?

Konflikt narasta już od dłuższego czasu. Pawłowi Kukizowi nie podoba się, że Liroy założył stowarzyszenie „Skuteczni", aby wystawić własne listy w nadchodzących wyborach samorządowych. Wieść niesie, że Liroyowi marzy się fotel prezydenta stolicy. Kukiz, pytany przez dziennikarzy, czy jego ugrupowanie wystawi na swojego kandydata Liroya, zapewniał, że absolutnie nie. Sam zainteresowany miał na ten temat zgoła odmienne zdanie: — To nie Paweł zdecyduje, czy będę startował, czy nie. To ja zdecyduję. Zaufałem Pawłowi i zgodziłem się wejść do jego ruchu. Poszedłem za Kukizem jako liderem, ale nie jest on nieomylnym szefem, który może mnie czy innym posłom rozkazywać. Mam 46 lat i widziałem wiele w życiu i nie sądzę, żebym widział mniej od Pawła. Jestem z nim na równych prawach.

© AFP 2017/ Janek Skarzynski KOD już bez Kijowskiego

Dziś w „Rzeczpospolitej" pojawiła się informacja, ze stowarzyszenie Lirora zamierza dogadać się w kwestii list z ruchem „Bezpartyjni", uważanym do tej pory za zaplecze Kukiza. Czyli raper z Kielc chce najzwyczajniej podebrać dotychczasowemu szefowi jak największą liczbę zwolenników. Dziennik, powołując się na anonimowego informatora, pisze: „Mimo zapewnień obu stron, że konflikt Liroya z liderem ugrupowania to tylko plotki, sytuacja robi się coraz bardziej napięta. A towarzyszące jej działania trudno nazwać próbą pojednania. Przeciwnie. „Rzeczpospolita" ustaliła, że, w której skład mają wejść — oprócz Skutecznych i Bezpartyjnych — także stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, Warszawska Wspólnota Samorządowa i Nasz Ursynów, którego współzałożycielem jest Piotr Guział . — Wystartujemy razem z Bezpartyjnymi na sto procent, na pewno w Warszawie — przekonuje współpracownik posła Liroya-Marca".

Wybory samorządowe odbędą się w listopadzie 2018. Na razie Liroy pozostaje w klubie poselskim Kukiza, jednak o pogorszeniu się jego stosunków z przewodniczącym już wczesną wiosną informował „Newsweek", również w oparciu o relację z anonimowego źródła: „Liroy nadal ma dobre relacje z Kukizem, w tej sprawie nic się nie zmieniło, ale ma dość otaczającego go dworu. Uważa, że doradcy mają na Pawła duży negatywny wpływ".

