Smutny spektakl - Sejm Dzieci i Młodzieży

Dwudziesta trzecia edycja zabawy wnapawa smutiem. W tym roku odbyła się ona pod hasłem „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej". Dzieciaki miały sprawdzić, czy w najbliższej przestrzeni, którą zamieszkują, są jakieś nazwy topograficzne nawiązujące do systemów totalitarnych. Po namierzeniu takich nazw, uczniowie mieli zaproponować alternatywnych patronów.

Wiadomo, że młodzi Polacy nie mają jeszcze w wieku szkolnym sprecyzowanych poglądów politycznych. Ta wiedza dopiero się kształtuje. Dzieci prezentują najczęściej te poglądy, z którymi zetknęły się w szkole oraz — przede wszystkim — w domu.

I tak jeden z chłopców, udający Janusza Korwin-Mikkego , z muszką wpiętą w kołnierz koszuli, podarł na mównicy flagę Unii Europejskiej . Powtarzał, że „Unia Europejska powinna zostać zniszczona", ponieważ „setki ludzi giną rozjeżdżani ciężarówkami, rozsadzani ładunkami wybuchowymi czy rozstrzeliwani przez islamskich ekstremistów sprowadzonych przez lewicową hołotę z Brukseli".

Dzieciom, jak się okazało, nieobcy był również temat Żołnierzy Wyklętych. Krzyczano „Precz z komuną!", używano słowa „komunista" niczym najgorszego wyzwiska. Postulowano zmniejszenie podatków, które ograniczają wolność Polaków.

#DzieńDziecka #Sejm Hej Platformo to chyba do was😂😂 Krzysztof Białk: — gdy do władzy dojdzie PO, a głęboko wierze, że tak się nie stanie…👊 pic.twitter.com/zw1vwXbIVg

„Rola tradycji i fundamentalnych wartości jest tutaj niezwykle ważna. To dzięki tym czynnikom Polska nie jest w okowach terroryzmu a jej ulice nie przypominają tych ze Stanu Wojennego w przeciwieństwie do Francji i Belgii" — przekonywał jeden z chłopców. — „Zacznę od staropolskiego "szczęść Boże", pięknego, staropolskiego pozdrowienia dodającego otuchy Polakom żyjącym w czasie niemieckiej, nazistowskiej okupacji, oraz komunistycznego braku wolności. Te słowa przypominają nam o chrześcijańskiej tożsamości naszej ojczyzny, tożsamości na której została zbudowana Europa. Tradycji, która pozwoliła naszemu dzielnemu narodowi przetrwać trudne lata zniewolenia nazistowskiego i uzależnienia od Związku Sowieckiego. Dzisiaj, może niebezpośrednio, próbuje się nas odwieść od dewizy „Bóg, Honor, Ojczyzna", którą nosili w sercu „żołnierze wyklęci".