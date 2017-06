Dziś w Warszawie Parada Równości

© Sputnik. Alexei Druzhinin Kanclerz Austrii: USA burzą ustalony porządek

Pochód rozpocznie się po południu — o 16.00. Trasa wyniesie 4 km, demonstrujący przejść mają przez ścisłe centrum miasta — Alejami Jerozolimskimi w stronę Placu Zawiszy. Stamtąd skierują się na Nowogrodzką, Koszykową, plac Konstytucji i Marszałkowską, żeby finalnie dotrzeć na plac Defilad. Tam rozstawia się już „Miasteczko Równości". Prezydent stolicy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, którą kolejny raz poproszono o udzielenie honorowego patronatu imprezie, odmówiła.

Organizatorzy zapewniają, że przebieg oraz tempo demonstracji będą dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz rodzin z małymi dziećmi w wózkach.

© Sputnik. Алексей Витвицкий

Poparcia udzieliło Paradzie 40 ambasadorów i 5 przedstawicieli międzynarodowych instytucji walczących o prawa człowieka — m.in. ambasadorowie Australii, Argentyny, Chile, Czech, Estonii, Francji, Grecji, Wielkiej Brytanii, Japonii, Izraela, Niemiec, Kanady, USA, Wietnamu, Włoch, Ukrainy oraz dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i przedstawicielka UNHCR W Polsce. Skierowali oni do organizatorów list: „Z okazji tegorocznej warszawskiej Parady Równości chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają środowisko gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) oraz innych społeczności w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami. Chcemy także wyrazić uznanie dla podobnych starań podejmowanych w innych miastach Polski — w Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. (…) Uznajemy przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki, zgodnie z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Szacunek dla tych fundamentalnych praw, zawartych w obowiązkach i standardach Rady Europy oraz Unii Europejskiej jako wspólnot praw i wartości, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans".

Coroczne święto osób LGBT promuje klip nagrany przez parę gejów, z podkładem z utworów George'a Michaela w tle.

