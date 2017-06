Polska międzynarodowym skarżypytą. Będzie oczerniać Rosję

© flickr.com/ PeterFranz Bezpłatna opieka lekarska to mit

- Imperialna agresja łamiąca podstawowe zasady prawa międzynarodowego czy budowanie przez Rosjan ofensywnego arsenału militarnego w obwodzie kaliningradzkim to kwestie, o których Polska jako członek Rady Bezpieczeństwa ONZ musi mówić — oświadczył dumny z siebie Czerski. — Po pierwsze mamy właśnie do czynienia z sytuacją, w której konfrontuje się suwerenność, niepodległość państw z imperialną agresją (…), łamiąc podstawowe zasady prawa międzynarodowego, np. integralność terytorialną państw. Mamy do czynienia z regionem, w którym dokonuje się dzisiaj agresja imperialna, łamiąca prawo międzynarodowe. (…) Musimy jako rzecznik tego regionu o tym mówić.

Polscy dyplomaci nadal sądzą, że Polska zdobyła stanowisko w Radzie Bezpieczeństwa ONZ dzięki swoim niebywałym talentom dyplomatycznym. Szczerski również powtarza slogany o tym, że prestiż Polski na arenie międzynarodowej wzrósł: "To pokazuje, że jeśli mamy jakiś jasny, konkretny cel do osiągnięcia, i użyjemy do tego aparatu dyplomatycznego Polski, wspólnych działań prezydenta i rządu, to ten cel jesteśmy w stanie osiągnąć".

Dlatego też uważa, że teraz „Polska będzie mogła mówić o problemach bezpieczeństwa w tej części świata". Przez to najwyraźniej rozumie nieustanne zanoszenie skarg na Rosję. Według Szczerskiego Federacja Rosyjska „powoduje pewne napięcie w strefie bezpieczeństwa" poprzez „budowanie zdolności ofensywnych w regionie poprzez Federację Rosyjską w Kaliningradzie, na Krymie, co zaburza równowagę bezpieczeństwa w naszym regionie".

Minister w Kancelarii Prezydenta nie kryje, że uważa, iż obok członkostwa w NATO, udział w Radzie Bezpieczeństwa to „ważny instrument" w polityce międzynarodowej naszego kraju. I zapewnia, że dostrzega tę powagę urzędu również Rosja: „W pierwszych godzinach po ogłoszeniu wyników przyszły dwa komunikaty; z Waszyngtonu i z Moskwy o tym, że chcą bardzo szybko nawiązać kontakt w sprawie przyszłej polityki w Radzie Bezpieczeństwa".

Czekamy, aż popłyną pierwsze „donosy". Polska zachowuje się, jak uczeń podstawówki na długiej przerwie, który w końcu dostał się do Pokoju Nauczycielskiego, by poskarżyć na kolegów.

