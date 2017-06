Polska: Czas zamknąć drzwi przed islamem

© AFP 2017/ Chris J Ratcliffe „Okrutny” i „cyniczny”. Putin o ataku terrorystycznym w Londynie

Akty terrorystyczne w Europie to rezultat przytakiwania polityce multi-kulti, to nie incydenty, ale tragiczne żniwo poprawności politycznej Unii Europejskiej — powiedział szef polskiego MSW Mariusz Błaszczak.

I gdyby nie to, że u władzy jest teraz PiS, prawdopodobnie Polskę czekałby ten sam los co inne europejskie kraje nękane przez terroryzm.

— Ja mogę powiedzieć wprost, że to, co próbuje narzucić m.in. Polsce KE, na co się zgodził poprzedni rząd koalicji PO-PSL, jest niedopuszczalne. To mogłoby przynieść takie (…) tragiczne wydarzenia, jakie mają miejsce w Europie Zachodniej. Na szczęście w wyniku wyborów zmienił się rząd. Obecny rząd PiS nie ulega tej presji. My uszczelniamy granice zewnętrzne Polski, pomagamy też naszym partnerom w UE. Odeszliśmy od tej tragicznej w skutkach decyzji, otwierania granic, również naszego kraju na uchodźców — powiedział Błaszczak, poruszając kwestię polityki migracyjnej UE.

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais Trump krytykuje burmistrza Londynu

Jedynym rozwiązaniem, według Błaszczaka, są zdecydowane działania, a mianowicie:

— Trzeba zmienić politykę migracyjną. Trzeba postawić właśnie na wartości europejskie wynikające z chrześcijańskiej cywilizacji (…) Tu muszą zostać podjęte stanowcze działania, konsekwentne działania, które wyplenią terroryzm, a jednym z elementów tych działań jest zakończenie polityki otwierania drzwi na napływ muzułmańskich imigrantów z północnej Afryki, z Bliskiego Wschodu — ocenił minister.

Z kolei Jarosław Kaczyński wyraził zdanie, że przeciwko Europie prowadzona jest wojna i nic się nie zmieni, dopóki UE nie zmieni swojej dotychczasowej strategii.

Albo Europa, tutaj zacytuję panią premier, wstanie z kolan i zacznie na poważnie rozważać przeciwdziałanie, ale to oznacza odrzucenie, przede wszystkim poprawności politycznej, albo tego rodzaju wydarzenia będą się powtarzać i sposób życia Europejczyków będzie się zmieniał w najgorszą możliwą stronę, w najgorszym możliwym kierunku — powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Kaczyński podkreślił też konieczność zbrojenia się w obliczu narastającego zagrożenia terrorystycznego.

„Im będziemy silniejsi, tym będzie lepiej. Musimy rozbudowywać nasze siły zbrojne. Musimy pamiętać, że to jest nowy rodzaj wojny, ale to jest wojna — powiedział Kaczyński. — Musimy być do niej przygotowani" — dodał.

— Na szczęście Polska nie ma na razie tego problemu i to jest chyba jednak powód do tego, żeby mówić, że rząd Prawa i Sprawiedliwości i Kukiz'15 w swoich dążeniach do nieprzyjmowania imigrantów mają rację — twierdzi z kolei Marek Jakubiak z Kukiz'15.

W podobnym tonie wypowiada się poseł PiS Michał Wójcik:

— Gdyby nie Prawo i Sprawiedliwość, gdyby nie Jarosław Kaczyński, gdyby nie ta droga, którą przyjęliśmy, gdyby nie zmiana władzy, to dzisiaj być może mielibyśmy takie same obrazki w Polsce.