Polska pod „uderzeniem szabli" NATO

© Sputnik. Vladimir Fedorenko Puszkow: Wstąpienie Rosji do NATO to koniec Paktu

Ćwiczenia Saber Strike 2017 noszą charakter dowódczo-sztabowy, a ich uczestnicy będą wykorzystywać systemy komputerowe podczas planowania i podejmowania decyzji. Nie będzie więc wykonywania zadań ogniowych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu bojowego, dlatego ćwiczenia nie będą odbywać się na poligonach czy strzelnicach wojskowych — powiedział major Tomasz Piosik z kwatery głównej Korpusu. Scenariusz ćwiczeń przewiduje praktyczne zastosowanie art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, który głosi, że atak zbrojny na jedno z państw sojuszu uznawany jest za atak na całe NATO.

Poinformowano, że ćwiczenia potrwają do 14 czerwca. Są one końcową fazą ponad dwuletnich przygotowań korpusu do otrzymania statusu dowództwa sił wysokiej gotowości. „Jednostki niższej gotowości mają od trzech do sześciu miesięcy na reakcję, natomiast jednostki wysokiej gotowości muszą skrócić ten czas do poniżej trzech miesięcy, a w specyficznych sytuacjach nawet poniżej 30 dni" — poinformował Piosik.

© AFP 2017/ Petras Malukas Wielkie manewry NATO rozpoczynają się na Łotwie

W strefie odpowiedzialności korpusu znajduje się cała flanka wschodnia NATO, w tym Polska, kraje bałtyckie, terytorium Słowacji i Węgier. W celu podwyższenia poziomu gotowości korpusu dwukrotnie zwiększono jego liczebność do 400 wojskowych.

Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie powstał w 1999 roku. Utworzyły go trzy państwa: Polska, Niemcy i Dania. Obecnie w skład jednostki wchodzą wojskowi z 25 państw, w tym nie należące do NATO Finlandia i Szwecja. Jako część struktury wojskowej NATO Korpus może być wykorzystywany w ramach obrony kolektywnej krajów NATO, operacjach reagowania kryzysowego, wspierania pokoju i usuwania skutków klęsk żywiołowych.