Opozycja: Czy Polska nie wspiera terroryzmu?

Polska kupuje w Katarze skroplony gaz dostarczany tankowcami do terminalu gazowego w Świnoujściu na Bałtyku.

Dzisiaj stosunki dyplomatyczne z Katarem zerwały Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Jemen, Bahrajn oraz inne państwa. Tłumaczą to tym, że Katar rzekomo finansuje Państwo Islamskie i jego działalność terrorystyczną. Polska ma podpisane kontrakty na dostawy gazu do Świnoujścia z Kataru od 2014 do 2034 roku, na 20 lat — oznajmił dzisiaj na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu, polityk Kukiz'15 Stanisław Tyszka.

Według niego partia chce uzyskać od ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego odpowiedź na pytanie, „czy polscy podatnicy, polskie państwo nie finansuje w tym momencie działalności terrorystycznej". Tyszka podkreślił, że kolejną kwestią jest sprawa dywersyfikacji dostaw gazu do Polski oraz tego, „czy ten kontrakt będzie zagrożony ze względu na ewentualną blokadę morską dostaw gazu, które płyną gazowcami do Świnoujścia".

Zdaniem posła sytuacja jest bardzo poważna, ponieważ uprzywilejowaną pozycję w dostawach gazu mogą zyskać Rosja i USA.

W połowie marca polski koncern PGNiG poinformował o zawarciu dodatkowego porozumienia z Qatar Liquefied Gas Company Limited (Qatargas), zgodnie z którym katarska spółka udostępni dodatkową ilość skroplonego gazu — łącznie do 2 mln ton rocznie.