Internauci piszą do papieża. Chcą dać Rydzykowi po nosie

Pod tym adresem polscy internauci umieścili prośbę o wsparcie ich inicjatywy. Chcą, aby o tym, co dzieje się wokół fortuny Tadeusza Rydzyka dowiedział się papież Franciszek, bo episkopat najwyraźniej nie radzi sobie z redemptorystą-biznesmenem. Założyciel Radia Maryja, TV Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także właściciel kilku pomniejszych dochodowych firm, dostaje od rządu PiS masę dofinansowań z podatków, płynących z kieszeni wszystkich Polaków. Ponadto zbiera datki od słuchaczy i widzów swoich mediów, czym zaprzecza idei „kościoła ubogiego" — a to właśnie jej ucieleśnienie stanowić chce od początku swojego pontyfikatu papież Franciszek. Na stronie podpis złożyło już około 27 tysięcy osób. Ich liczba ciągle rośnie

Tadeusz Rydzyk bierze aktywny udział w polskiej polityce. Politycy wspierają finansowo (z budżetu państwa) jego inwestycje, które na ogół nie mają nic wspólnego z religią, a on popiera ich w swoim radiu i telewizji. Pomimo złożonych ślubów ubóstwa znalazł się wśród pierwszej setki najbogatszych Polaków. Czy taka obłuda jest w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi? Maksyma Radia Maryja, które kontroluje Tadeusz Rydzyk, brzmi „Katolicki głos w Twoim domu". Jest to głos: agresywny, antyimigrancki, nacjonalistyczny oraz często pełen nienawiści. Tadeusz Rydzyk dzieli Polaków na lepszych i gorszych. Nam, podpisanym pod tą petycją, nie wydaje się to zgodne z ideami chrześcijańskimi ani zasadami humanizmu i zwykłej przyzwoitości — piszą autorzy petycji do Watykanu.

Zgodnie z wyliczeniami portalu śledczego Oko.press z maja 2017, ojciec Rydzyk otrzymał od rządu PiS dotacje z różnych podmiotów: od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Narodowego Centrum Kultury, Lasów Państwowych i Ministerstwa Nauki. Idą one w grube miliony złotych.

