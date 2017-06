Kukiz chce zwolnienia Jarosława Zielińskiego

Na razie poleciały głowy, ale nie polityczne. Konsekwencje ponieśli jedynie mundurowi. Mariusz Błaszczak odwołał komendanta dolnośląskiej policji, jego zastępcę ds. prewencji oraz komendanta miejskiego we Wrocławiu. Ponadto w toku jest procedura zwolnienia funkcjonariusza, który rok temu bezpośrednio poraził Igora Stachowiaka paralizatorem, czym przyczynił się do śmierci chłopaka. Śledztwo cały czas prowadzi Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

Platforma Obywatelska wykorzystuje bulwersującą sprawę Igora Stachowiaka, aby pozbyć się Mariusza Błaszczaka z funkcji szefa MSW. Jednak Paweł Kukiz ma w tej sprawie inne zdanie. Uważa, że w tej konkretnej sprawie należy oddać sprawiedliwość Błaszczakowi — nie zawinił on, lecz odpowiedzialny za policję wiceminister Jarosław Zieliński. To on również, według lidera Kukiz'15 ponosi bezpośrednią odpowiedzialność polityczną za to, że śmierć chłopaka na komisariacie wyciszono, a jakiekolwiek konsekwencje wyciągnięto dopiero po roku, kiedy hałasu narobili dziennikarze TVN24 , publikując nieznane wcześniej nagranie z kamerki paralizatora.

— Będę robił wszystko co w mojej mocy, żeby minister Błaszczak zrezygnował z usług pana wiceministra Zielińskiego. (…) Zieliński z całą pewnością nie zrobił niczego dobrego w kierunku zmian systemowych w policji państwowej — oświadczył Paweł Kukiz w Radiu Zet, pytany o to, czy zamierza zagłosować w Sejmie za odwołaniem ministra. Po czym zaapeował: — Panie ministrze Mariuszu Błaszczak, błagam pana, niechże pan zwolni ministra Zielińskiego i da na jego miejsce kogoś, kto rzeczywiście zna się na policji; kto widzi wady systemowe, a nie personalne.

Tymczasem w sprawie Igora Stachowiaka na jaw wychodzą nowe, nieznane wcześniej fakty. Na przykład to, że chłopak był poszukiwany przez policję od miesiąca przez zatrzymaniem — w sprawie oszustwa. Stachowiak miał być wcześniej wielokrotnie karany, a zawiadomienie do prokuratury przeciwko niemu składał w 2014 jego ojciec. Igor miał być uzależniony od narkotyków i nękać swoją rodzinę. Był karany m.in. za handel narkotykami, uczestniczył też w bójce z policjantami. Wszystko wskazuje na to, że wbrew tezie lansowanej w mediach — nie był przypadkowym przechodniem, którego przez pomyłkę zatrzymano n wrocławskim rynku.

