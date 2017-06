© Zdjęcie: MAK MAK wyjaśnia przyczynę katastrofy smoleńskiej

Takiej awantury pod Pałacem Prezydenckim nie było od dawna. W miejscu, gdzie zwykle zbierają się zwolennicy PiS i przeróżnych teorii spiskowych dotyczących katastrofy smoleńskiej — w ostatnią sobotę zebrała się też pokaźna kontrdemonstracja. Wśród protestujących był Władysław Frasyniuk, legenda „Solidarności" i Okrągłego Stołu, programowy antykomunista, dawny sojusznik z jednego obozu, dziś — wróg polityczny Jarosława Kaczyńskiego

Demonstrujący usiedli na jezdni — postanowili w ten sposób zablokować obchody i nie wpuścić na miejsce prezesa PiS ani jego współpracowników. Do akcji musiała wkroczyć policja. Doszło do przepychanek i siłowego wynoszenia demonstrantów spod Pałacu prezydenckiego. Wyniesiony przez funkcjonariuszy został również Frasyniuk, który wkroczył w sam środek awantury. Grozi mu odpowiedzialność karna za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta. Następnego dnia Frasyniuk udzielił obszernego wywiadu „Gazecie Wyborczej". Nie obyło się bez analogii do stanu wojennego:

Jarek, widziałeś te filmy? Widziałeś? Byłeś kiedyś w takiej sytuacji? Ja już jestem kolejny raz. Zastanów się co robisz. Dewastujesz polskie państwo. Dewastujesz państwo prawa. Dewastujesz nasz szacunek dla Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński, gdyby żył, byłby po tej stronie. Lech Kaczyński nie pozwoliłby na to, co ty wyprawiasz z policją. Szczujesz tych młodych ludzi na obywateli polskiego państwa. Skandal! — komentował sobotnie wydarzenie Frasyniuk.

PO żąda rozwiązania podkomisji Macierewicza

Odniósł się również do słów Kaczyńskiego o siłach obcej agentury w Polsce, wypowiedzianych podczas „miesięcznicowego" przemówienia.

— Tak, jestem agentem, agentem polskiego społeczeństwa, które odwołuje się do pierwszej Solidarności, jestem agentem Unii Europejskiej, czyli liberalnej demokracji; Ty, Jarku, jesteś prostym parobkiem Putina, który destabilizuje nie tylko polskie państwo, ale i Europę.

Smoleńska awantura zaczyna przybierać coraz bardziej absurdalne odsłony. Analogie do stanu wojennego, których używa Władysław Frasyniuk, są oczywiście wysoce nieuprawnione. Faktem jest jednak, że PiS tak zmieniło prawo o zgromadzeniach, aby możliwie jak najbardziej utrudnić swoim przeciwnikom demonstracje. A „wrogiem publicznym" i tak jest Putin.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.