Katastrofa smoleńska: MON składa zawiadomienie do prokuratury

Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej, na podstawie wywiadu Aleksieja Morozowa dla Sputnika (RIA Novosti) złożyło zawiadomienie do prokuratury w sprawie naruszenia prawa przez polską komisję badającą przyczyny katastrofy smoleńskiej.

— W związku z informacjami posiadanymi przez Podkomisję do Spraw Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz opublikowanym przez agencję prasową Ria Nowosti wywiadem przeprowadzonym z Aleksiejem Morozowem z Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK), w którym przedstawiony został m.in. przebieg katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem z dnia 10 kwietnia 2010 r., powstała uzasadniona wątpliwość co do rzetelności i prawdziwości raportu końcowego Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego działającej pod przewodnictwem Edmunda Klicha, a następnie Jerzego Millera — głosi komunikat opublikowany na stronie ministerstwa.

© Zdjęcie: MAK MAK wyjaśnia przyczynę katastrofy smoleńskiej

W komunkacie zaznacza się również, że „ustalenia poczynione przez Przewodniczącego Komisji Technicznej MAK w zakresie przebiegu zdarzeń w czasie lotu samolotu TU-154M w dniu 10 kwietnia 2010 r., przeprowadzone w tym zakresie dowody i ekspertyzy, były znane członkom KBWLLP podczas sporządzania raportu końcowego, a mimo to zarówno opis stanu faktycznego, jak i wnioski wyrażone w raporcie końcowym w znaczący sposób odbiegają od ustaleń MAK".

Dalej czytamy, że „Analiza powyższego uzasadnia podejrzenia o zaniechania i zaniedbania, jakich mogli dopuścić się członkowie polskiej komisji badającej przyczyny wspomnianej katastrofy. W tym stanie rzeczy mogło dojść do popełnienia przestępstwa przeciw działalności instytucji państwowych, wymiarowi sprawiedliwości lub przeciwko wiarygodności dokumentów. Z powyższych względów MON kieruje sprawę do wyjaśnienia przez prokuraturę".

Wcześniej w wywiadzie dla Sputnika (RIA Novosti) przewodniczący Komisji Technicznej MAK do badania przyczyn katastrofy Tu-154M Aleksiej Morozow mówił o szczegółach rosyjskiego śledztwa i wnioskach, dotyczących przyczyn katastrofy TU-154M.