Rosja odpowie na powiększenie kontyngentu NATO w Polsce

Duda poinformował, że omówi z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, podczas jego wizyty w Polsce 6 lipca, kwestię zwiększenia amerykańskiego kontyngentu wojskowego.

— Wielokrotnie podkreślaliśmy, że nie pozostawimy bez uwagi zwiększenie liczebności różnych kontyngentów NATO, innych państw, które snują jakieś plany pod przykrywką obrony. Oczywiście podejmiemy działania w odpowiedzi. Jakie to działania? Albo bezpośrednia koncentracja jednostek sił zbrojnych, albo wozy opancerzone, systemy obrony powietrznej. Działania zostaną jednak podjęte. Jednym słowem, wzmacnianie kontyngentu na naszej zachodniej granicy, moim zdaniem, będzie mieć miejsce – powiedział Szwytkin.