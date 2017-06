© Sputnik. Alexey Vitvitsky KE wszczęła procedurę sankcyjną wobec Polski, Czech i Węgier

To rzecz jasna nawiązanie do słynnej piosenki zespołu Wały Jagiellońskie, którą śpiewał Rudi Schubert: „Córko rybaka, Mazura z Mazur!". Jednak kim jest „córka leśniczego" nie wie nikt, choć odpowiedzi szuka cały internet.

Wszystko zaczęło się od tego, że minister środowiska Jan Szyszko przed posiedzeniem rządu wręczył przed kamerami tajemniczą kopertę Mariuszowi Błaszczakowi. „To jest taka córka leśniczego"- rzucił tajemnicze hasło. Nawet szef MSW poczuł się tą sytuacją zażenowany. „ A to jest kamera Polsatu" — odpowiedział kwaśno, dając do zrozumienia, ze bezczelność kolegi przekroczyła już wszelkie granice. Jednak Szyszko nie wyglądał na zrażonego. „Nie szkodzi! Proszę pana, ona prosiła żebym to panu przekazał, dobra? Dobra? Także tutaj proszę, niech pan to przeczyta".

Od wczoraj córki leśniczego szuka cała Polska. Powstały już setki memów, a nawet fanpejdż „Córka Leśniczego" na Facebooku.

Miejmy nadzieję, że córce znajomego leśnika uda się dostać pracę. [wideo jest własnością Polsat News] pic.twitter.com/MWh5t8pLkO — Dominik Żelasko (@antymonowicz) 13 czerwca 2017​

Inwencja internautów nie zna granic. Na jednym z memów widać Krystynę Pawłowicz w lesie ze strzelbą i w stroju leśnika z podpisem „I wszystko jasne". Na innym widać wąsatego starszego pana w kapeluszu, również ze strzelbą. Mówi: „Córka prosiła by przekazać". Również na Twitterze domysły mnożą się z minuty na minutę: „Córka leśniczego zaprasza na wesele ministra SW. Nie miała śmiałości, więc podała przez ministra środowiska"; „A może córka leśniczego też jest uczciwa jak Pani Sadurska i co ma siedzieć w lesie całe życie?!"; „Nasuwa się pytanie, czy córka leśniczego jest miła, fajna i czy zna program PiS?".

Mariusz Błaszczak usiłował uspokoić internet i podał na Twitterze informację, że chętnie zapozna się z zawartością koperty podanej przez ministra środowiska, ale przejdzie ona oczywiście całą konieczną drogę służbową". Z polityków do sprawy odniósł się Adam Bielan. Stwierdził, że niezależnie od tego, ze znał kiedyś pamiętną córkę rybaka z piosenki, należałoby powołać tu komisję śledczą. „Ryszard Petru i Grzegorze Schetyna już jadę do Brukseli".

