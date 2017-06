Polska + USA = Miłość z wyrachowania

© AFP 2017/ Mandel Ngan Trump przyjedzie do Polski z wizytą

Polscy dyplomaci namówili administrację USA do wpisania Warszawy w program europejskiego tournee prezydenta Donalda Trumpa, obiecując szefowi Białego Domu ciepłe przyjęcie i tłumy witających go Polaków na ulicach — pisze Rossijskaja gazieta.

Teraz przed polskimi władzami pojawił się problem: gdzie w lipcu — tradycyjnie miesiącu wakacji, wziąć entuzjastyczne tłumy warszawiaków.

Polska dyplomacja i osobiście minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski świętują zwycięstwo — udało im się w ostatniej chwili przekonać administrację USA do wciśnięcia Polski w napięty grafik wizyt amerykańskiego lidera na jego drodze na szczyt G20 w Hamburgu.

Jak donoszą polskie media, po niedawnej wizycie w Brukseli i we Włoszech Trump, który wszystkie zabiegi dyplomatyczne wobec jego osoby bierze bardzo do serca, potrzebuje pozytywnego sygnału z Europy. W drodze na szczyt G20, który odbędzie się w dniach 7-8 lipca, miał odwiedzić Wielką Brytanię. Ale w gazecie Guardian pojawiła się informacja, że ta wizyta znalazła się pod znakiem zapytania ze względu na to, że prezydent USA nie chce jechać tam, gdzie czekają na niego z protestami.

Tym bardziej, że dalsza droga biegnie do Hamburga, a tam — zimne przyjęcie kanclerz Niemiec Angeli Merkel, z którą stosunki układają się nie najlepiej. A pewnie też zwykli Niemiec raczej nie dadzą owacji na stojąco gospodarzowi Białego Domu, który wstrzymał udział USA w Paryskim porozumieniu klimatycznym.

Właśnie z tego skorzystał Witold Waszczykowski, namawiając amerykańskich kolegów, aby po lub zamiast Wielkiej Brytanii zajrzeć do Polski. Polskim mediom udało się uzyskać dostęp do dokumentu jednego z polskich urzędników, w którym doradcom Trumpa wyjaśniają, że polski rząd okaże prezydentowi USA cześć, a sympatyzujący z amerykańskim liderem polski naród wypełni ulice, którymi będzie jechać jego kolumna.

Ale jeśli z ciepłym przyjęciem w Pałacu Prezydenckim nie będzie problemów, to mogą się pojawić trudności ze zwykłymi Polakami — Donald Trump, w przeciwieństwie do swojego poprzednika Baraka Obamy, nie cieszy się popularnością w Polsce, ponadto lipiec to tradycyjny czas wakacji, kiedy warszawiacy masowo wyjeżdżają z miasta. I choć wizyta prezydenta USA została zaplanowana na 4-5 lipca, lokalne media już teraz radzą władzom pomyśleć, skąd wziąć pełne ulice zwolenników Trumpa i jak uniknąć demonstracji jego przeciwników.