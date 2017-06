Do Polski z dzieckiem w walizce

© AFP 2017/ YURIY DYACHYSHYN Ukraińcy szturmują granice po zniesieniu wiz

- Celnicy próbowali się dowiedzieć, co ma w walizce, nie chciała im jednak pokazać zawartości — powiedziała chor. Anna Michalska z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. — Walizkę sprawdził celnik, pod leżącą na wierzchu odzieżą schowany był 8-letni chłopiec. Nie miał ze sobą wymaganych dokumentów. Obywatelka Ukrainy została ukarana mandatem w wysokości 200 zł — informuje Michalska.

50-latka i 8-latek zostali odesłani na Ukrainę.

Według Michalskiej jest to już druga próba 50-letniej Ukrainki wjazdu do Polski z synem bez wymaganych dokumentów. 11 czerwca — w pierwszy dzień obowiązywania uproszczonego systemu wizowego między Ukrainą a Unią Europejską — oni już zostali zatrzymani. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy obywatelkę Ukrainy ukarano grzywną w wysokości 200 złotych.

Od 11 czerwca obywatele Ukrainy posiadający paszporty biometryczne mogą podróżować do krajów europejskich strefy Schengen przez okres do 90 dni nie częściej niż raz na sześć miesięcy. Liberalizacja reżimu wizowego nie daje im prawa do pracy lub nauki w Europie.