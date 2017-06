Tusk „niemieckim popychlem”

© REUTERS/ Stefan Wermuth May: Wsparcie dla rodzin ofiar było niewystraczające

— Auschwitz to w dzisiejszych niespokojnych czasach wielka lekcja tego, że trzeba czynić wszystko, aby uchronić bezpieczeństwo i życie swoich obywateli — powiedziała Szydło w Muzeum Auschwitz 14 czerwca podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich, Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

— Takie słowa w takim miejscu nigdy nie powinny paść z ust polskiego premiera – napisał Tusk na swoim prywatnym koncie na Twitterze.

— Donald Tusk, myślę, że powinien zająć się Europą, jest to urzędnik europejski pochodzenia polskiego. Niech się tam zajmie Europą. A będzie mówił co w Auschwitz było czy nie było — ocenił poseł Marek Jakubiak z Kukiz’15 w jednym z programów.

W podobnym tonie wypowiedział się na temat wpisu Tuska rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. — Donald Tusk powinien się określić, czy jest politykiem PO, czy UE — jako przewodniczący nie powinien się wtrącać w sprawy wewnętrzne Polski – podkreślił minister.

Z kolei wicemarszałek Sejmy Joachim Brudziński nazwał przewodniczącego Rady Europejskiej „niemieckim popychlem”. — Donald Tusk, który w mojej opinii, w mojej ocenie, a szczególnie po tych słowach w odniesieniu do premier polskiego rządu, jest takim niemieckim popychlem, zareagował tak nerwowo i alergicznie na te słowa być może dlatego, że pani premier w swoim wystąpieniu odwołała się do tego, kto to piekło na ziemi zgotował. Nazywając zbrodniarzy wprost — niemieckimi nazistami, nie jakimś ponadnarodowym towarzystwem. Tylko mówiąc wprost, że to Niemcy" – stwierdził Brudziński

Politycy PO uważają, że rząd PiS prowadzi kampanię nienawiści wobec uchodźców, która trwa od wielu miesięcy.