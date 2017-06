Wszystkiego najlepszego, Panie Prezesie!

Dziś prezes PiS kończy 68 lat. Ma wszelkie powody do udanego świętowania — jego partia ma pełnię władzy w kraju, a on sam nazywany jest, zarówno przez opozycję, jak i sojuszników „naczelnikiem". Mimo to prezes nie chce 18 czerwca przyjmować żadnych życzeń. Od 7 lat każde urodziny spędza na Wawelu, modląc się przy grobie brata i bratowej. W tym roku Kaczyński najpierw odwiedził Świnoujście, gdzie nadano nowemu gazoportowi imię Lecha Kaczyńskiego, po czym tradycyjnie udał się na Wawel.

Podobno, kiedy ktoś się jednak wyłamuje i składa prezesowi tego dnia urodzinowe życzenia, ten odpowiada, że „dziękuje, ale to już nie to samo, co kiedyś". Mimo to internet zaroił się dziś od życzeń i urodzinowych memów. Wiele z nich jest bardzo gorzkich. Na przykład ten, na którym widać prezesa na mównicy sejmowej z białą planszą w dłoniach i podpisem „lista dobrych rzeczy, które Jarek zrobił dla Polski". Twarz Jarosława Kaczyńskiego pojawia się również na fotomontażach — na obrazie „Dama z łasiczką" prezes PiS głaszcze kota, jego oblicze zamiast Marlona Brando wmontowano w tytuł filmu „Ojciec chrzestny". Prezes występuje jako Sharon Stone w najsłynniejszej scenie z filmu „Nagi instynkt", a także jako Mikołaj Kopernik, z podpisem „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię".

Pojawiają się również okolicznościowe twitty polityków i blogerów. Np. „Lemmus thermobaricus" napisał: „Dzisiaj podobno Jarosław Kaczyński ma urodziny.Jego życie jest dowodem tezy, iż można żyć bez seksu, bez dzieci, bez kasy i bez sensu".

Natomiast na zjeździe klubów „Gazety Polskiej" jej redaktor naczelny Tomasz Sakiewicz wraz z całym chórem odśpiewał dla prezesa huczne „sto lat" i uwiecznił to na filmiku. Politycy PiS również umieszczają w sieci urodzinowe laurki. Z reguły życzą szefowi zdrowia, energii i zapewniają, że ślą za niego modlitwy w ten szczególny dzień. Nie zrażają się brakiem reakcji ze strony prezesa. Psychologowie, którzy zajmują się badaniem związków pomiędzy bliźniętami, zaznaczają, że po śmierci jednego z rodzeństwa często brat lub siostra bliźniaczka rezygnuje z radosnego celebrowania dnia urodzin.

