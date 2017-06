Język arabski w polskich szkołach

© AP Photo/ U.S. Navy Polska - wojskowy lumpeks Stanów Zjednoczonych

Liberadzki zaprasza do Polski uchodźców z Bliskiego Wschodu. Chce, żeby łatwiej integrowali się z polską młodzieżą, dlatego zachęca do wprowadzenia nauki języka arabskiego: — - Moim zdaniem można by przyjąć np. 200 studentów z Bliskiego Wschodu na studia w Polsce. Nie widzę też powodów, by nie rozważyć, aby w każdym powiecie — w dwóch czy trzech liceach na powiat — wprowadzić jedną godzinę języka arabskiego. Przecież ludzie jeżdżą do Egiptu, do Tunezji! Czy to byłoby coś złego?— pytał retorycznie.

Fantastów w narodzie nie brakuje. Jednak Liberadzki, mający tytuł profesora ekonomii i imponujący staż w polityce, w bajki powinien przestać wierzyć już dawno. Jednak marzy o tym, aby uchodźcy z Syrii i pokrewnych państw mogli znaleźć w Polsce azyl, pracę oraz godne warunki do życia: — Nie chciałbym, by sprowadzać migrantów i skoszarować ich w Polsce, napiętnować. Bo z tego rodzi się patologia!

To bardzo szczytne założenia, niestety rzeczywistość jest o wiele bardziej brutalna. Komisja Europejska ogłosiła w ubiegłą środę, że „wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Polski, Czech i Węgier . Powodem jest niewywiązywanie się tych państw z obowiązków ciążących na nich (…) w sprawie relokacji". Liberadzki uważa, że Komisja nie „przywali nam" po prostu kar finansowych za każdy dzień zwłoki w relokacji uchodźców, których obiecaliśmy przyjąć jeszcze pod koniec kadencji premier Ewy Kopacz:

UE nie będzie musiała nas karać „oficjalnie" za nieprzyjmowanie migrantów. Zostanie po prostu podjęta decyzja o zmianie alokacji środków finansowych w nowej perspektywie budżetowej po roku 2020. I to będzie elegancko przeprowadzone. Jako największy beneficjent środków unijnych stracimy wtedy najwięcej — uważa Liberadzki.

I tutaj już twardo stoi na ziemi. To bardzo prawdopodobny scenariusz dla Polski.

