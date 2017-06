Tego jeszcze nie było: Waszczykowski strofuje prezydenta

© Sputnik. Kirill Kallinikov Rosja „zobaczy” pociski manewrujące z odległości tysięcy kilometrów

Witold Waszczykowski oświadczył, że przez fakt, iż na biurku prezydenta nadal zalegają niepodpisane nominacje, 10 ambasadorów nie może rozpocząć pracy. Są to m.in. ambasadorowie RP m.in. w Kanadzie, Tajlandii i Korei Południowej. Waszczykowski twierdzi, że to osoby wykształcine i kompetentne i że nie widzi powodu tych opóźnień.

— Staramy się znaleźć ekspertów od danego kraju, przechodzą praktycznie bez zarzutów komisje sejmową i senacką. Oczekuję więc wyjaśnień, o co chodzi — stwierdził szef dyplomacji. — Na biurku pana prezydenta jest wiele nominacji, wielu kandydatów, których można by wysłać. Oczekuję wyjaśnień, o co chodzi, jakie zarzuty, jakie problemy stawia się tym kandydatom, ewentualnie centrali MSZ.

Jego wypowiedź skrytykował Krzysztof Szczerski, minister z Kancelarii Prezydenta: — Powiem jasno. Wypowiedź pana ministra Waszczykowskiego była szkodliwa i gorsząca. Przynosi zgorszenie w środowisku dobrej zmiany i ona nigdy nie powinna była paść.

Po czym zagroził: — Sugeruję panu ministrowi Waszczykowskiemu podjęcie teraz działań na rzecz odbudowy dobrej relacji z głową polskiego państwa. Tak gorliwych działań, jak gorliwie podpisuje się pod sukcesami pana prezydenta, kiedy one następują jeśli chodzi o Radę Bezpieczeństwa, czy jeśli chodzi o przyjazd prezydenta Donalda Trumpa do Warszawie, czy jeśli chodzi o szczyt NATO.

Waszczykowski dostał więc zakamuflowane ostrzeżenie, żeby Andrzejowi Dudzie „nie podskakiwał", a najlepiej przeprosił za swoje zachowanie, jeśli chce dalej spokojnie pełnić swoją funkcję. Pomijając już fakt, że Andrzej Duda nie jest przez członków rządu szczególnie respektowany i musi wciąż podkreślać wagę swojego urzędu (najpierw przez dłuższy czas pozostawał w konflikcie z Antonim Macierewiczem) — wypowiedź Waszczykowskiego kolejny raz potwierdza, że po prostu nie nadaje się on na dyplomatę.

