Szwecja i Polska chcą przedłużenia antyrosyjskich sankcji UE

«Opowiadamy się za zachowaniem sankcji do czasu, gdy Rosja wypełni postanowienia mińskich porozumień», — powiedział Löfven, dodając, że strony zgodziły się co do konieczności «zmniejszenia napięć w Europie Wschodniej i regionie bałtyckim».

© Fotolia/ Karen Grigoryan Biały Dom podał szczegóły spotkania Poroszenki i Trumpa

Z kolei Szydło poinformowała, że strony mówiły „o stosunkach z Rosją, zagrożeniach, kwestiach, które nas niepokoją, sygnałach z Rosji, które wywołują obawy związane z realizowanymi przez Rosję inicjatywami dotyczącymi chociażby ćwiczeń wojskowych. «Powinniśmy tutaj współpracować, wymieniać się informacjami i uznajemy to za bardzo ważny element współpracy», — powiedziała.