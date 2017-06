Gdańsk: zniszczony pomnik Kindertransportów. Sprawca poszukiwany

Pomnik Kindertransportów ma upamiętniać wysłanie ponad 100 żydowskich dzieci mieszkających w Gdańsku do Wielkiej Brytanii w przededniu drugiej wojny światowej . Żydowscy obywatele, przeczuwając, że zbliża się okupacja, a nie mogąc pozwolić sobie na wyjazd z kraju, usiłowali ocalić chociaż życie swoich dzieci. Trafiły one bezpiecznie do brytyjskich rodzin, większość ostatecznie straciła na wojnie swoich heroicznych rodziców. Rzeźbiarz Franciszek Meisler, twórca pomnika, był właśnie jednym z ocalonych dzieci. Teraz pomnik Kindertransportów został zbezczeszczony przez bezmyślnych wandali.

Całe wydarzenie nagrały kamery monitoringu.

8 czerwca nad ranem, koło godziny 4.20 młody mężczyzna, prawdopodobnie będący pod wpływem alkoholu, wdrapał się na pomnik i zaczął odrywać od niego jedną z figur. Towarzyszyła mu grupa podchmielonych znajomych. Kiedy wyrwał figurę żydowskiego dziecka, zaczął robić sobie z nią selfie. Policja w drodze wyjątku zdecydowała się upublicznić wizerunek wandala. Prosi o pomoc wszystkich świadków, którzy mogliby pomóc zidentyfikować mężczyznę. Wandal, jak podają media, „ubrany był w czarną bluzę sportową, krótkie czarne spodenki i białe adidasy". Zanim zbliżył się do pomnika, wyszedł z przejścia podziemnego przy Podwalu Grodzkim.

— Zdecydowaliśmy się upublicznić monitoring i wizerunek mężczyzny, bo zależy nam szybkim jego ujęciu — powiedziała podkomendant Aleksandra Siewert, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. — Mężczyzna odpowie za znieważenie pomnika i uszkodzenie mienia. Grozi mu za to nawet 5 lat więzienia.

Bliźniacze do gdańskiego pomniki, zaprojektowane przez Franciszka Meislera, upamiętniające dzieci ratowane przed wojną, stoją również na dworcach w Londynie oraz w Berlinie, gdzie dzieci przesiadały się do kolejnego pociągu w trakcie swojej niebezpiecznej podróży.