Polska się zbroi

W najnowszych oficjalnych planach polskich wojskowych liczba okrętów podwodnych, które chcą kupić, wzrosła z trzech do czterech.

„To znów gigantyczny program, wart co najmniej kilkanaście miliardów złotych — największy w historii Marynarki Wojennej RP. Nadal rozmawiamy z trzema producentami, ale też władzami w Paryżu, Sztokholmie i Berlinie" — powiedział Kownacki.

Według niego „na przełomie roku powinno być wiadomo, czy bliżej nam do francuskiego koncernu DCNS i okrętów Scorpene, których główną zaletą jest już zintegrowana broń rakietowa, czy do ThyssenKrupp Marine Systems i długo faworyzowanych w Polsce niemieckich U-Bootów, czy też do szwedzkiego Saaba, który rozwija dopiero projekt budowy okrętu nowej generacji A26".

„Zależy nam, aby na zamówieniu technologicznie i biznesowo skorzystały polskie stocznie. Sądzę, że to właśnie oferta dla naszego przemysłu przesądzi w ostatecznym rachunku o wyborze adresata zamówienia" — powiedział.

Poinformowano także, że Polska jest gotowa przeznaczyć 7,5 mld dolarów na zakup ośmiu systemów rakietowych Patriot.

„Dopiero teraz uzyskaliśmy pewność, że mamy zagwarantowane fundusze — 30 mld zł na zakup ośmiu baterii Patriot. Producent zestawu, koncern Raytheon, od dawna wie, że nie będzie na rakietowy oręż ani grosza więcej" — podkreślił Kownacki.

Jednocześnie podkreślił, że Polska chce kupić system wyposażony w najnowszy system kierowania ogniem. „Zamierzam teraz powtórzyć w Pentagonie, że podtrzymujemy nasze wymagania, aby polska wersja Patriotów była wyposażona w nowy zintegrowany system kierowania ogniem IBCS, który również dla US Army przygotowuje konkurent Raytheona, koncern Northrop Grumman. Ten nowy system zarządzania walką jest dla nas kluczowy, bo zdecydowanie poprawia możliwości bojowe zestawów Patriot, pozwala dołączać do systemu inne uzbrojone wyrzutnie, a przede wszystkim korzystać z zewnętrznych radarowych sensorów, w tym przyszłych najnowszych radarów polskiej produkcji" — powiedział wiceminister.

„Możliwość zintegrowania nowych źródeł informacji, m.in. podsystemów rozpoznania NATO, w znacznym stopniu eliminuje słabości „starych" Patriotów — wyjaśnił.