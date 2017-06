Incydent nad Bałtykiem: to polskie F-16 zbliżyły się do samolotu Szojgu

Jak wczoraj poinformował korespondent RIA Novosti, natowski F-16 próbował zbliżyć się do samolotu Szojgu nad wodami neutralnymi Bałtyku, ale „odgonił” go rosyjski Su-27. Szojgu leciał do Kaliningradu na posiedzenie kolegium Ministerstwa Obrony Rosji.

© Sputnik. Igor Zarembo NATO tłumaczy się z nadbałtyckiego zbliżenia z samolotem Szojgu

Przedstawiciel Sojuszu powiedział później dziennikarzom, że piloci NATO w przypadkach, kiedy „nieznany samolot zbliża się do przestrzeni powietrznej Sojuszu”, działają zgodnie ze standardową procedurą i pozostają w bezpiecznej odległości. Według niego Sojusz nie wiedział, kto właściwie znajdował się na pokładzie rosyjskiego samolotu. Działania rosyjskich pilotów ocenił jako „bezpieczne i profesjonalne”.

„To polskie F-16 przechwyciły nad Bałtykiem samolot Ministerstwa Obrony Rosji i eskortujące go Su-27” — poinformowano w komunikacie stacji radiowej.

Według RMF FM dyżurna para polskich myśliwców patrolujących niebo nad krajami bałtyckimi w ramach misji NATO otrzymała sygnał alarmowy „w związku z rosyjskimi maszynami lecącymi w pobliżu granic państw, gdzie ochraniamy niebo”.

„W związku z tym nasze F-16 poleciały nad Bałtyk, gdzie przechwyciły trzy cele: nieuzbrojony Tu-154 i dwa Su-27 uzbrojone w pociski typu «powietrze-powietrze»” — zaznaczono w wiadomości.

Jak poinformowały wcześniej Siły Zbrojne Litwy, myśliwce NATO wzbiły się w powietrze w celu przechwycenia samolotu Szojgu z bazy lotniczej Siauliai w tej bałtyckiej republice.