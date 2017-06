Polska wznowiła odbiór rosyjskiego gazu do swojego systemu po poprawie jakości paliwa, poinformował w piątek operator gazowy kraju Gaz-System.

„23 czerwca 2017 roku o godzinie 6:00 Gaz-System, w związku z poprawą parametrów jakościowych gazu ziemnego, wznowił odbiór paliwa do krajowego systemu przesyłowego w Punkcie Wzajemnego Połączenia (PWP) z gazociągu jamalskiego” — czytamy w komunikacie.

W środę polski operator gazowy Gaz-System poinformował, że Polska zawiesiła odbiór rosyjskiego paliwa do swojego systemu transportu gazu z gazociągu „Jamał-Europa”. Wytłumaczył to tym, że gaz nie spełnia parametrów jakościowych określonych w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci transportu gazu (IRiESP). Gaz-System zawiesił odbiór gazu 21 czerwca o 6:00. „Gazprom” od czwartku zaczął dostarczać gaz kontraktowej jakości do systemu przesyłowego gazu Polski, powiedział dziennikarzom przedstawiciel „Gazprom Eksportu”.