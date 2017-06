Czy szczątki żołnierzy radzieckich będą przeniesione z Polski do Rosji?

© AFP 2017/ Wojtek Druszcz Polska zburzy prawie 500 pomników „sławiących komunizm”

Wcześniej informowano, że Sejm RP przyjął poprawki do ustawy o dekomunizacji, które obejmują rozbiórkę około 500 pomników „sławiących komunizm”.

„Duma powinna wydać w związku z tym oświadczenie, musimy to przedyskutować. Jedna z moich sugestii przy omawianiu tego problemu: jeśli oni nie chcą, aby pomniki tam stały, niech je zwrócą, niech ich nie burzą … ale co najważniejsze, jeśli oni nie chcą, aby nasi dziadkowie, ojcowie spoczywali na polskiej ziemi, zwróćcie wszystkie szczątki naszych żołnierzy, ekshumujcie z honorem, jak powinno być, my znajdziemy sposobność, gdzie rozmieścić te cmentarze” — powiedział Niłow dziennikarzom.

Sejm RP dużą większością głosów zatwierdził 22 czerwca poprawki do krajowej ustawy o zakazie propagandy komunizmu lub innego totalitarnego reżimu z 1 kwietnia 2016 roku — tak zwanej „ustawy o dekomunizacji”. Zgodnie z nowymi zmianami, rozbiórce podlegają również pomniki i tablice pamiątkowe „sławiące komunizm”. Według danych wojewodów w kraju stoi około 490 takich monumentów.