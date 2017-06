Pomnik w Mikolinie do zniesienia?

— W opinii IPN pomnik w Mikolinie będzie kwalifikował się do usunięcia z przestrzeni publicznej na mocy znowelizowanej ustawy — ocenia Artur Zawadka z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytut Pamięci Narodowej. — Celem jego budowy było bowiem tworzenie fikcji tzw. braterstwa broni polsko-sowieckiego oraz wdzięczności dla Armii Czerwonej za wyzwolenie spod okupacji niemieckiej. Jednakże jej celem nie było bynajmniej wyzwolenie Polski, co wiązało się z prawem do samostanowienia narodu polskiego o własnej przyszłości, lecz realizacja imperialnej polityki Stalina, która zakładała uczynienie Polski obszarem swoich wpływów — podkreślił przedstawiciel instytutu.