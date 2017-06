Polski paszport na wagę złota

Krzysztof Grzelczyk, polski konsul w Wielkiej Brytanii stwierdził, że boom na polskie paszporty, który rozpoczął się zaraz po brexitowym referendum, nie ustaje. Polskie obywatelstwo chcą mieć Brytyjczycy, żyjący w związkach małżeńskich z Polakami lub mający polskojęzyczne rodziny.

Wzrost zapytań o polskie obywatelstwo (np. dla brytyjskich współmałżonków naszych obywateli) czy też wyraźnie rosnąca liczba wniosków o wydanie polskiego paszportu jest spowodowany podjętą w referendum decyzją Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej. W 2016 r. wydaliśmy ponad 50 tys. paszportów, co stanowiło 14-procentowy wzrost w stosunku do roku 2015 — powiedział konsul w rozmowie z „Naszym Dziennikiem".

Już w pierwszych dniach po referendum polska ambasada w Londynie przeżywała oblężenie: w okresie od 24 czerwca do 11 lipca 2016 złożono 280 zapytań elektronicznych i ponad 700 telefonicznych. Brytyjczycy nagle zapragnęli obywatelstwa kraju unijnego. Polski paszport chcieli zdobyć, jak podał pracownik ambasady Konrad Jagodziński, „przede wszystkim potomkowie emigrantów, którzy osiedlili się w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej".

Konsul dodał, że liczba polskich imigrantów na Wyspach znacząco maleje. Sami Polacy w UK boją się o swój status i obawiają się, że zostaną zmuszeni do masowych powrotów na łono ojczyzny: „Są to pytania natury praktycznej, dotyczące przede wszystkim emerytur, służby zdrowia, warunków życia w Polsce, przyszłych zasad podróżowania". Przypomnijmy, że w 2016 zanotowano powrót 117 tysięcy imigrantów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. To o 30 procent więcej niż w 2015.

— Według badań brytyjskich na Wyspy przyjeżdża coraz mniej przybyszów z Polski i innych krajów naszego regionu. Z całej grupy ośmiu państw Europy Środkowej i Wschodniej w pierwszym kwartale tego roku do Wielkiej Brytanii przybyło 26 tys. osób, dla porównania — w tym samym okresie ubiegłego roku było to blisko 40 tys. — podał Grzelczyk. — Nie odnotowuję zmiany w relacjach między Polakami a Brytyjczykami. Polityka rządu brytyjskiego nie jest w żaden sposób dyskryminująca wobec Polaków. Ceni się ich szczególnie za kulturę pracy.

