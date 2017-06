Polska w polu rażenia zmasowanego ataku hakerskiego

Specjaliści z amerykańskiej spółki produkującej oprogramowanie Symantec oświadczyli, że do nowego globalnego cyberataku wykorzystano narzędzie amerykańskiego wywiadu Eternal Blue, podobnie jak do majowego ataku z wirusem WannaCry — pisze gazeta New York Times.

We wtorek firma Group-IB poinformowała, że wirus typu ransomware Petya jest odpowiedzialny na zmasowany atak na rosyjskie i ukraińskie firmy naftowe, telekomunikacyjne i finansowe, poza tym blokuje komputery i żąda za odblokowanie równowartości 300 dolarów w wirtualnej walucie bitcoin. Później szef międzynarodowego zespołu badawczego Laboratorium Kaspersky Costin Raiu poinformował, że wirus rozprzestrzenił się po całym świecie.

„Specjaliści z firmy Symantec zajmującej się bezpieczeństwem danych oznajmili, że do nowego ataku zostało wykorzystane narzędzie hakerskie Eternal Blue stworzone przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego, użyte również do ataków WannaCry. Znajdowało się wśród dziesiątek narzędzi, które przedostały się do sieci w kwietniu ubiegłego roku (za pośrednictwem) grupy znanej jako Shadow Brokers" — pisze gazeta. Tym nie mniej gazeta podkreśla, że Agencja Bezpieczeństwa Narodowego nie przyznała się do wykorzystania swoich narzędzi do ataków z wirusem WannaCry lub innych.

Obecny atak to „udoskonalona i bardziej szkodliwa wersja WannaCry" — powiedział w wywiadzie dla NYT badacz Matthieu Suiche, który wiosną pomógł powstrzymać epidemię WannaCry. Według danych firmy antywirusowej ESET w pierwszej dziesiątce krajów poszkodowanych wskutek wirusa znalazły się Ukraina, Włochy, Izrael, Serbia, Węgry, Rumunia, Polska, Argentyna, Czechy i Niemcy.

Informację o atakach na polskie firmy potwierdził dyrektor biura zarządzania usługami bezpieczeństwa w firmie Exatel Jakub Syta.

— Mogę potwierdzić z całą pewnością, że szereg firm zostało zaatakowanych. W skrzynkach wielu firm znalazły się podejrzane maile, wiem o sporej liczbie wykrytych infekcji. Nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się w środę rano, że tych przypadków było naprawdę dużo — dodał.

Premier Polski Beata Szydło zwołuje dzisiaj sztab kryzysowy w związku z cyberatakami.