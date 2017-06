Biedroń złym gospodarzem - uznali radni Słupska

© AFP 2017/ Janek Skarzynski POPiS w czarnej dziurze

A dokładnie „balansowanie między wydatkami a przychodami bieżącymi". Udzieleniu absolutorium sprzeciwiali się głównie radni Prawa i Sprawiedliwości. Od głosu wstrzymali się również radni z Platformy Obywatelskiej, skutkiem czego Biedroniowi zabrakło do uzyskania absolutorium 2 głosów.

Dla prezydenta Słupska oznacza to kłopoty w przypadku, gdyby chciał przedłużać swój urząd o kolejną kadencję. Jest to również skaza na wizerunku, którą na pewno wyciągną mu przeciwnicy w ewentualnym wyścigu o fotel prezydencki w 2020 roku. Sam Biedroń broni się — twierdzi, że radni PiS swój brak poparcia dla wydatków za 2016 motywują polityczną grą.

Poszło o to, że mimo iż budżet miasta pod koniec roku zanotował nadwyżkę budżetową (i to niemałą, bo opiewającą na 28 mln zł), to miasto nie podjęło nowych inwestycji. Radni PiS upominają się m.in. o obiecany remont chodników za 10 mln. Twierdzą, że skoro miasto miało w kasie pieniądze, ale nie chciało ich wydać, to coś jest „nie tak" i prawdopodobnie nadwyżka jest fikcyjna. Biedroń odpowiada, że dopiero teraz jest w stanie podjąć nowe wyzwania i inwestycje.

Radni z PiS najwyraźniej zapomnieli, jak wyglądała sytuacja miejskiej kasy tuż po objęciu funkcji prezydenta miasta przez Roberta Biedronia. Polityk zastał deficyt budżetowy w wysokości 33 mln zł. Zdołał w ciągu roku zmniejszyć go do 20 mln. W 2016 zaś budżet miasta zanotował nadwyżkę, a bezpośrednio po wyborach Biedroń wyprosił od ówczesnej premier Ewy Kopacz dotację dla miasta. De facto jest więc jego dobroczyńcą.

Biedroń znany jest z tego, że konsekwentnie ogranicza wydatki związane z funkcjonowaniem aparatu urzędu miasta. Sam obciął sobie pensję, zmniejszył wydatki na paliwo, ograniczył liczbę służbowych samochodów. Cieszy się olbrzymim poparciem wśród mieszkańców. Internauci zachęcają go, aby wziął udział w najbliższych wyborach prezydenckich, jednak sam zainteresowany na razie nie potwierdził takich zamiarów.

