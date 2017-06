Gazowe nadzieje Polski

Polska chce dywersyfikować dostawy rosyjskiego gazu, rekompensując je amerykańskim gazem skroplonym — powiedział polski minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski w wywiadzie dla PAP.

— Bardzo nam zależy na współpracy z Amerykanami w dziedzinie energetyki. Gaz z Rosji jest niepewny, bo dostawy mogą zostać poddane presji politycznej; wartością kontraktu gazowego ze Stanami byłaby stabilność polityczna — powiedział Waszczykowski.

Według jego słów jednym z tematów rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem, który w przyszłym tygodniu przyjedzie do Warszawy, będzie współpraca energetyczna.W czwartek Trump spotka się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą i liderami krajów Trójmorza (Czarnego, Bałtyckiego i Adriatyckiego).

Zbudowaliśmy terminal LNG, rozbudowujemy sieć interkonektorów w Europie, co może zainteresować Stany Zjednoczone, które rozpoczęły eksport gazu z łupków. My jesteśmy zainteresowani dywersyfikacją źródeł dostaw gazu i to nie tylko na nasz rynek polski, ale również ukraiński i środkowoeuropejski. Tutaj nie brakuje gazu z Rosji, ale on jest niepewny, bo zawsze dostawy te mogą zostać poddane presji politycznej i użyte jako instrument szantażu. Zależy nam na innych źródłach importu, niepoddanych tej grze politycznej — wyjaśnił szef MSZ Polski.

Jak podkreślił, wspólny rynek gazu w Europie Środkowej i Wschodniej może zainteresować Stany Zjednoczone.

— Co prawda nasz rynek jest za mały, ale już razem z innymi państwami regionu tworzymy segment, o który warto zabiegać. Odbiorcami mogą być także Ukraina, Bułgaria, Rumunia, czy Chorwacja, która jest zainteresowana budową terminala LNG na wyspie Krk i może być odbiorcą gazu skroplonego z USA — dodał.

Jeśli oferta Amerykanów będzie korzystna, to wchodzimy w to. W dalszym ciągu jeszcze przez lata będziemy korzystać z gazu rosyjskiego, jeśli on będzie przebijał cenę tego surowca z innych kierunków. Natomiast oprócz ceny wartością kontraktu ze Stanami jest stabilność polityczna i pewność, że dostarczanie gazu nie będzie uzależnione od żadnych politycznych uwarunkowań — podkreślił Waszczykowski.

Minister dodał, że Polska na razie nie podjęła decyzji w sprawie przedłużenia kontraktu na dostawy gazu z użyciem gazociągu jamalskiego, który wygasa w 2022 roku. Będzie to w szczególności zależało od budowy rurociągu Baltic Pipe.