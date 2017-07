„Nie wszyscy cieszą się z wizyty Trumpa w Polsce"

© AP Photo/ Bullit Marquez Czy Trump da Polsce zniżkę?

W wiecu wezmą udział partie pozaparlamentarne kraju: partia „Razem", „Partia Zielonych", „Inicjatywa Polska" i „Pracownicza Demokracja".

Będziemy protestować przeciwko Trumpowi, ponieważ postanowił on wypowiedzieć porozumienia paryskie, porozumienia klimatyczne, ograniczyć środki, które Stany Zjednoczone przeznaczają na ochronę środowiska (…). Pokażemy, że nie wszyscy Polacy cieszą się z tego, że Trump przyjeżdża do Polski, wbrew temu, co mówi Polski rząd — powiedziała na konferencji prasowej przedstawicielka Partii Razem Marcelina Zawisza.

Według organizatorów protestu Trump „gra na rozbicie zjednoczonej Europy".

„Oficjalnie mówił, że popierał Brexit, oficjalnie mówił, że w interesie Stanów Zjednoczonych jest rozbicie zjednoczonej Europy. Polski rząd i Polska będzie wykorzystywana jako narzędzie przeciwko naszym sojusznikom z Europy" — podkreśliła Zawisza, dodając, że Trump „to seksista, mizogin i szowinista".