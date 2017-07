Rosja zerwie stosunki dyplomatyczne z Polską?

Deputowany Dumy Państwowej z Partii Komunistycznej Nikołaj Charitonow zaproponował niższej izbie rosyjskiego parlamentu, aby w związku z przyjętą w Polsce ustawą o rozbiórce pomników radzieckich złożyć oświadczenia o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z tym krajem i odwołaniu rosyjskiego ambasadora.

„Powinniśmy do końca dnia przyjąć oświadczenie w odniesieniu do tej ustawy, którą przyjął Sejm RP. W naszym oświadczeniu powinno być przewidziane dziś do wieczora zerwanie stosunków dyplomatycznych, odwołanie ambasadora FR w Polsce, wydalenie polskiego ambasadora, zamknięcie wszelkiego handlu z Polską” — powiedział Charitonow na posiedzeniu Dumy Państwowej.

Podkreślił, że w Polsce zginęło 600 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej.

Niższa izba (Sejm) polskiego parlamentu 22 czerwca przegłosowała poprawki do ustawy o zakazie propagandy komunizmu lub innego ustroju totalitarnego w nazwach budynków i obiektów. Dokument przewiduje rozbiórkę pomników z epoki radzieckiej, w tym wojskowych.

Według szacunków Instytutu Pamięci Narodowej Polski ustawa dekomunizacyjna obejmie około 230 pomników Armii Czerwonej.