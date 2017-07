Cała Polska boi się „usypiającego Araba"

Smok Wawelski, Bazyliszek czy pamiętna Czarna Wołga mogą się schować. Polska ma nowego legendarnego potwora, którego się należy bać. To tak zwany „usypiający Arab".

3 lipca na stronie „Spotted: Koszalin" pojawił się wpis o treści (pisownia oryginalna):

Uwaga! Na Giełdzie stoją 2 kobiety muzułmanki sprzedają oryginalne ciuchy po bardzo niskich cenach, kiedy kobieta chciała przymierzyć spodnie a była z mężem, muzułmanki powiedziały że w busie jest przymierzalnia, kiedy kobieta nie wracała 15 min, mąż jej ich się zapytał gdzie jest jego żona a one takie jaka żona tu nikogo niema, doszło do szarpaniny i wbiegł do tego busa a tam arab i 4 kobiety uśpione już a jego żona już mdlała, arab chciał już je wywieść ale kobiety udało się wyciągnąć jednak udało mu się uciec Uważajcie na tych ludzi to było w poprzednią niedziele a zapewne mało osób o tym słyszało! Udostępniajcie!!.

Posłuszni internauci tak właśnie zrobili — udostępnili. 14 tysięcy ludzi przesłało dalej informację o „usypiającym Arabie". Sprawę podchwyciły koszalińskie media. W ciągu dwóch dni panika w mieście zrobiła się tak wielka, że do sprawy oficjalnie musiał odnieść się rzecznik miejscowej policji. Ale wpis był udostępniany dalej pomimo policyjnego dementi. Osiągnął w sumie imponujący wynik ponad 14 tysięcy udostępnień. Wczoraj wieczorem jednak został usunięty z Facebooka.

Wielu komentujących pod wpisem nie straciło umiejętności krytycznego myślenia i żądało jego usunięcia. „Przez Twój idiotyczny i fejkowy post o rzekomych porwaniach, ktoś o ciemnej karnacji zostanie znów pobity na ulicy. 71 lat temu podobna plotka doprowadziła w Kielcach do linczu i śmierci 42 niewinnych ludzi" — napisał przytomnie jeden z internautów.

Tak łatwo w Polsce nakręca się spirala nienawiści — post, który nie zawierał ani jednej rzetelnej, sprawdzonej informacji został błyskawicznie przekazany dalej i udostępniony „w ciemno", stanowiąc wspaniałą pożywkę dla wszelkiej maści ksenofobów.

