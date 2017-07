Poroszenko! Za drzwi!

Rozmowa korespondenta radia Sputnik Leonida Sigana z politykiem, historykiem doktorem habilitowanym Andrzejem Zapałowskim.

— Przede wszystkim dobrze, że doszło do jakiejś poważniejszej refleksji. Wiele środowisk naukowych i środowisk kresowych od dawna mówiło, że jeżeli Polska będzie tolerowała skrajny nacjonalizm na Ukrainie, który programowo jest nastawiony nie tylko antyrosyjsko, lecz też antypolsko i antywęgiersko, to w przyszłości wykreujemy sobie czynnik, który stale będzie destabilizował sytuację w tej części Europy. Jeżeli nacjonaliści w jakiejś formie zdobędą władzę na części terytorium Ukrainy, to także będzie bardzo złe. Dlatego mam nadzieję, że stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jego zmiana, pociągnie za sobą dalsze konsekwencje, a mianowicie zmianę ambasadora Polski na Ukrainie, który był i jest osobą tolerującą dotychczasowe działania nacjonalistów ukraińskich. To, co się dzieje na Ukrainie w zakresie promocji banderyzmu jest niezwykle niebezpieczne dla wszystkich państw, z którymi Ukraina graniczy.

— Niezależnie od tego, kto i jak ocenia tę koncepcję Trójmorza, to przede wszystkim jest to koncepcja mająca na celu zacieśnienie współpracy gospodarczej w tej części Europy, związana z próbą dyktatu, narzucenia przez Paryż i Berlin tej części Europy własnych wartości, przede wszystkim przyjęcia nielegalnych imigrantów i budowy superpaństwa. To jest odpowiedź, którą, kierując się własnymi interesami, wspierają Stany Zjednoczone. Jeżeli ma dojść do pogłębionej współpracy w formie Trójmorza, to nie bierze się do takiej współpracy państwa, które ekonomicznie upada, którego poziom życia jest na poziomie Afryki Środkowej, bo to z góry skazywałoby tę koncepcję na destabilizację, upadek.

Ukraina jest w bardzo głębokim kryzysie państwowym, kryzysie ekonomicznym. Nie ma tam woli ułożenia sobie stosunków ze wschodnimi częściami tego państwa, które toczy konflikt wewnętrzny. Jeżeli Ukrainę by się do takiej koncepcji zaprosiło, to Ukraina wciągałaby Europę Środkowowschodnią w konflikt z Rosją na tle tego, co się dzieje na Wschodzie Ukrainy. Ja uważam, że jest to bardzo mądra decyzja. Ukraina musi mieć bardzo jasny sygnał przede wszystkim ze strony polskiej. Celem Polski w stosunkach z Ukrainą powinno być bezwzględne ustabilizowanie tego państwa, upodmiotowienie różnic występujących w tym państwie. Polska chce graniczyć z państwem, które jest stabilne i nie tworzy nowych zagrożeń w tej części Europy. Myślę, że część elit ukraińskich dopiero poprzez wykluczenie ich z wielu projektów zrozumie, że nie mogą prowadzić polityki w Europie tak, jak ją prowadzą wewnątrz Ukrainy, czyli metodami pozaprawnymi.

— Tak. To otrzeźwienie jest skierowane i do środowiska oligarchicznego, i środowiska nacjonalistycznego, czyli do dwóch środowisk, które rywalizują coraz ostrzej o wpływy na Ukrainie. Jeżeli nie zauważą tego, to Ukraina coraz bardziej będzie wpadała w szarą strefę bezpieczeństwa i gospodarki. To, co się dzieje teraz w Kijowie doprowadza do tego, że Ukraina jest nawet wykluczona z trasy przebiegu "Jedwabnego szlaku". Jeżeli będzie wykluczana z kolejnych projektów międzynarodowych w tej części świata, to stanie się krajem Trzeciego Świata Europy Środkowowschodniej.

— To jest na razie tylko i wyłącznie deklaracja, bo mnie interesują przede wszystkim konkretne czyny. Wypowiedź Waszczykowskiego w stosunku do ukraińskiego nacjonalizmu jest ważną deklaracją. Ważną deklaracją jest niezaproszenie Ukrainy. Ale najważniejsze jest to, że za tym muszą iść dalsze kroki w tym kierunku.

Polska powinna w jakiś sposób być tym państwem razem z Białorusią, które będzie wspomagało i Ukrainę i Rosję w stabilizacji sytuacji w tej części świata. Ja nie widzę innej roli. Polska musi otworzyć na nowo kontakty na wielu płaszczyznach rozmów z Rosją, ponieważ sytuacja w świecie jest coraz poważniejsza i konflikty w tym regionie, a tym bardziej napięcia polityczne między Polską a Rosją, są absolutnie niepotrzebne dla obu stron.

Mało tego, istniejące tematy trudne, niewyjaśnione, można „rozminowywać" na płaszczyźnie dyplomatycznej. Wszelkie deklaracje, z którymi mieliśmy do czynienia przez ostatnie kilka lat, które nie noszą znamion rozmów dyplomatycznych, są absolutnie niepotrzebne w naszych wzajemnych kontaktach.