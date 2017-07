Trump wykorzystywał polskich robotników

© REUTERS/ Carlos Barria Donald Trump w Warszawie

Prezydent USA nie zawsze „doceniał" Polskę i widział w niej partnera dyplomatycznego. A już z pewnością nie traktował z szacunkiem naszych obywateli, którzy ciężko pracowali na emigracji, chcąc spełnić swój „American dream".

W 1980 przez pół roku ekipa polskich robotników wyburzała pozostałości po domu towarowym Bonwitt Teller, na miejscu którego stanąć miała Trump Tower. Polacy zatrudnieni byli oczywiście nielegalnie — co brzmi jak ponury żart w obliczu tego, że Trump wygrał wybory prezydenckie w USA na haśle walki z nielegalną imigracją. Nowojorski biznesmen płacił ekipie nieregularnie, nie dbał o warunki ich pracy, nie płacił ubezpieczeń. Polacy spędzali na budowie ponad 12 godzin dziennie.

Wreszcie postanowili podać Trumpa do sądu. Wówczas ten zagroził im, że powiadomi Urząd Imigracyjny i wszyscy zostaną deportowani. Sprawą zatrudniania Polaków na czarno zainteresował się Federalny Departmanent Pracy, wydawało się, że milioner nie uniknie kłopotów.



Ostatecznie jednak Trump uciszył polskich robotników — ale tylko dlatego, że zwrócił się do wpływowego kolegi, Daniela Sullivana, „konsultanta do spraw pracowniczych" i — jak określił go tygodnik „Newsweek" — „byłego informatora FBI i przyszłego działacza kontrolowanego przez włoską mafię związku zawodowego Teamsters Union". Sullivan pomógł Trumpowi dogadać się z urzędem, jednak kiedy usłyszał o problemach przyjaciela, miał złapać się za głowę i krzyknąć: „Czyś ty zwariował? Negocjujesz dzierżawę w Atlantic City, starasz się o licencję na prowadzenie kasyna i mówisz mi, że masz na budowie nielegalnych?".

W kampanii prezydenckiej ten epizod wypomniał Trumpowi lewicujący kontrkandydat Marco Rubio podczas jednej z debat. Trump nigdy nie przyznał się, że łamał wówczas prawo. Odpowiedział konkurentowi: — Zatrudniam wykonawcę, ten zatrudnia podwykonawcę. Mają jakichś ludzi. Nie wiem. Nie pamiętam. To było tak dawno temu.

To jednak było kłamstwo, ponieważ z dokumentów wynika, że deweloper osobiście wybrał ekipę po tym, jak spodobała mu się praca Polaków na innej budowie. W dokumentach można znaleźć również informację o tym, że Trump, przyciśnięty do muru, osobiście negocjował z ekipą wypłatę zaległych pensji.

Morał z tej opowieści płynie następujący: Trump miał, ma i zawsze będzie miał Polaków w nosie. Na początku prezydentury nie zamierza jednak robić sobie wrogów, więc przekalkulował, że politycznie opłaca mu się zatrzymać na jedną noc w malutkim europejskim kraju po drodze do Niemiec.

