„Rozumiemy kontrowersyjność poglądów na wydarzenia XX wieku we współczesnej polskiej historiografii, lecz nie możemy pogodzić się z cynicznymi próbami przyrównania radzieckich żołnierzy-wyzwolicieli do okupantów nazistowskich. Wojna z pomnikami to element rewizji historii II wojny światowej" — powiedział dziennikarzom Mironczyk.

Podkreślił, że „jest to próba zatarcia pamięci historycznej o tym, że narody Europy Wschodniej — Polacy, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy i inne — ramię w ramię walczyły ze wspólnym wrogiem w składzie jednej koalicji antyhitlerowskiej".

Rzecznik prasowy podkreślił, że ustawa jeszcze nie została podpisana przez kierownictwo państwa polskiego, lecz „każdy Białorusin szczerze ubolewa nad podobnymi wiadomościami". „Po prostu nie możemy inaczej podchodzić do losów pomników upamiętniających bohaterstwo osób wyzwalających Europę od „brunatnej dżumy" — powiedział Mironczyk, przypominając, że w tej wojnie Białoruś straciła co trzeciego mieszkańca.

Jak oznajmił wcześniej wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Dmitrij Nowikow (Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej) w Dumie Państwowej omawiają możliwe reakcje na przyjęcie przez polski Sejm ustawy przewidującej demontaż radzieckich pomników.