Partia Razem przesadziła — miało być gniewnie, wyszło absurdalnie. Działaczki partyjne oraz ochotniczki z prokobiecej facebookowej grupy „Dziewuchy dziewuchom" przywitały dziś prezydenta USA w strojach stylizowanych na bohaterki książki „Opowieśc podręcznej" Margaret Atwood. Chciały w ten sposób zwrócić uwagę na łamanie praw kobiet i seksizm, z którym nie kryje się Trump. I wszystko byłoby dobrze, gdyby kogoś jednak nie poniosła fantazja. Działacze Razem obok transparentów „Trump precz, wróg kobiet, oligarcha, militarysta, niszczyciel ziemi", „Precz z Trumpem!" , „Trumpa nie chcemy, mury rozbijemy" przynieśli jeszcze jeden, sugerujący związki prezydenta USA z Rosją: „Trump i rodzina w kieszeni Putina".

Na Facebooku zdjęcie z transparentem umieścił i wyśmiał Piotr Ciszewski, lewicowy działacz związany z warszawskim ruchem lokatorskim, autor książki o reprywatyzacji.

Jego partnerka jest przewodniczącą Komunistycznej Partii Polski. Ciszewski podpisał zamieszczone przez siebie zdjęcie: „Z cyklu: jak słuszny protest okrasić żenującą argumentacją". Zdjęcie zaczęło krążyć po Facebooku i generować negatywne komentarze. Hasło, które zaprezentowali działacze Razem, ma się nijak do rzeczywistości.

© REUTERS/ Carlos Barria W przemówieniu Trumpa akcent jest bardziej antyniemiecki niż antyrosyjski

Przemówienie Trumpa w Warszawie streścić można następująco:. Podczas spotkania dwóch prezydentów padały również deklaracje o potrzebie większego włączenia się Polski w działania wojskowe na terenie Syrii. Naturalnie przeciwko Baszszarowi Al-Asadowi, ramię w ramię z USA. To wszystko naprawdę nie wskazuje na to, by podobne tezy mogły paść z ust człowieka, który „siedzi u Putina w kieszeni". No chyba że, jak skomentował któryś ze zniesmaczonych internautów, „Trump to prawdziwy Wallenrod".

Hasło, które pojawiło się na proteście stanowi niestety kolejny przykład bezmyślnej, szalejącej po Polsce rusofobii, od której nie są wolne nawet środowiska deklarujące się jako lewicowe. I to pomimo faktu, że wszelkie tezy o rzekomych powiązaniach prezydenta Trumpa z Kremlem zostały już dawno obalone.

