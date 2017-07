Kongresmen z USA zbezcześcił Auschwitz

Na filmiku widać Higginsa, kongresmena zasiadającego w komisji bezpieczeństwa, który opowiada o zbrodniach, których naziści dopuścili się w obozie w Auschwitz. Nie byłoby w tym nic niestosownego, gdyby nie fakt, że kręcił nawet w dawnej komorze gazowej, wykazując się totalnym brakiem szacunku dla miejsca, które odwiedził. Na filmiku padają słowa: „Trudno opuścić komory gazowe i piece bez bardzo trzeźwego poczucia zobowiązania — niezachwianego zobowiązania — że należy cholernie troszczyć się, by Stany Zjednoczone Ameryki były chronione przed złem świata. (…) „Właśnie dlatego bezpieczeństwo ojczyzny musi być należycie utrzymywane, a nasza armia musi być niezwyciężona".

Wychodzi zatem na to, że obozy koncentracyjne powstały po to, żeby nieść przesłanie dla Stanów Zjednoczonych Ameryki, by były światowym mocarstwem. Muzeum Auschwitz skrytykowało wystąpienie polityka. „Każdy ma prawo do osobistych refleksji. Jednakże w komorze gazowej powinna panować żałobna cisza. To nie jest scena" — taki komunikat pojawił się na Twitterze wraz ze zdjęciem tabliczki w różnych językach, która nakazuje zachowanie szacunku, ciszy i powagi.

Niestety filmik szybko zaczął krążyć po sieci i spowodował kolejne problemy — znów zaczęto powtarzać błędne sformułowanie o „nazistowskich obozach koncentracyjnych w Polsce". Z tego również władze muzeum musiały się potem tłumaczyć. Wiadomo, że usiłowano skontaktować się z biurem kongresmena, jednak Higgins nie zdążył jeszcze odnieść się do polskiej krytyki. Odnieśli się do niej za to internauci — większość komentujących była zniesmaczona, składali wyrazy ubolewania. „Przepraszamy za tego Amerykanina" — pisali na Twitterze na profilu muzeum.

© REUTERS/ Carlos Barria W przemówieniu Trumpa akcent jest bardziej antyniemiecki niż antyrosyjski

Warto zauważyć, że obóz w Auschwitz wywołał w Amerykaninie podobne refleksje, jak w polskiej premier Beacie Szydło, która również wyciągnęła z wizyty w muzeum wniosek, iż należy zwiększyć bezpieczeństwo w kraju . To wnioski zupełnie niezrozumiałe — nazistowskie obozy zagłady, mordujące miliony ludzi, były historycznym ewenementem, do którego próżno szukać bieżącego punktu odniesienia. Wreszcie — w obliczu potencjalnej wojny światowej, mała i słaba Polska i tak będzie bezbronna.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.