Agata Duda pokazała, że ma Trumpa gdzieś?

Ten gest za chwilę stanie się kultowy. I chociaż cała scena wyszła komicznie przez zupełny przypadek, wiele Polek odebrało ją jako kobiecy gest solidarności i zamierzony cios w jego prezydenta Trumpa. Po sieci krąży filmik z oficjalnego pożegnania amerykańskiej pary prezydenckiej tuz przed wylotem do Hamburga. Donald Trump bardzo długo ściskał rękę Andrzeja Dudy. Tak długo, że schowana za jego plecami Agata Duda zaczęła się niecierpliwić. I kiedy Trump łaskawie zwrócił się w końcu w jej stronę z wyciągniętą prawicą, ona zdążyła już wyminąć go zgrabnym ruchem i uścisnąć dłoń jego żony Melanii jako pierwszej.

WYBUCHLAM SMIECHEM JAK TO ZOBACZYLAM XDDD pic.twitter.com/mwktQqyIvn — ㅤ (@excallingbieber) 6 lipca 2017​

Tak naprawdę polska pierwsza dama postąpiła zgodnie z protokołem dyplomatycznym, ponieważ pożegnała swoją zagraniczną odpowiedniczkę — tak właśnie powinna postąpić prezydentowa. Środowiska feministyczne odbierają ten gest jako wpisujący się w ich kampanię „Free Melania" — to narracja, według której Melania Trump jest ofiarą swojego męża, traktowaną jak maskotka bogacza — i z tego powodu należy jej się wsparcie polskich kobiet. Jest w tym sporo nadinterpretacji, ale wiele internautek zadeklarowało, że za dzisiejszą scenę pożegnania gotowe są wybaczyć prezydentowej milczenie podczas ubiegłorocznego Czarnego Protestu. W sieci pojawiły się również zabawne komentarze w stylu „No i gaz się skończył!"; „Nie szkodzi — i tak cena była zawyżona!".

Na Twitterze wydarzenie komentują nie tylko Polki, ale kobiety z całego świata. Piszą o Agacie Dudzie: „Żelazna Dama", „Moja bohaterka!". Wygląda na to, że pierwsza dama zupełnie nieświadomie zdążyła już zostać obwołana symbolem walki z seksizmem.

Agata Duda znana jest z tego, że lubi „dać czadu" podczas publicznych wystąpień. Podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku w Krakowie została uchwycona przez fotoreportera w zabawnej pozie, kiedy zbliża się z wyciągniętą ręką, aby powitać jednego z kościelnych dostojników. W internecie powstały setki memów wykorzystujących to wydarzenie, najsłynniejszy z nich to Agata Duda wklejona do sceny z „Pulp Fiction", tańcząca z Johnem Travoltą zamiast Umy Thurman. Prezydentowa pokazała, że ma do siebie dystans — przekazała zdjęcie na aukcję charytatywną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pozostaje mieć nadzieję, że skomentuje sytuację z Melanią w równie sympatyczny sposób.

