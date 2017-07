Pobili Polaków na granicy. Ośmioro Ukraińców stanie przed sądem

Piotr Zadorożnyj Leszek Miller: Banderowska Ukraina nigdy nie wejdzie do UE

Sprawcami byli Ukraińcy, którzy po swojej stronie przejścia granicznego ustawili blokadę w ramach sprzeciwu wobec zawieszenia przez Polskę tzw. małego ruchu granicznego. Nie przekonało ich to, że napadli na Bogu ducha winnych ludzi — lubelskie małżeństwo plastyków i dwiema wykładowczyniami z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Postanowili wylać na nich swoje żale, które mieli de facto do polskiego państwa. Krzyczeli o „wycinaniu" i „mordowaniu Lachów" . Wśród napastników były dwie kobiety.

Teraz sprawa trafi przed sąd — prokuratura postawiła im zarzuty, m.in. o „napaść i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej". Pobici artyści zaraz po zdarzeniu trafili na komisariat, a potem do szpitala, gdzie zdiagnozowano u nich obrażenia po uderzeniach w głowę i klatkę piersiową. Zniszczony został również samochód, którym przyjechali — grupa agresorów powyrywała lusterka, podważyła drzwi, wytłukła również szyby.

Jedna z ofiar, dr Maria Sękowska z UMCS w Lublinie, twierdzi, że słyszała od Ukraińców groźby, że „zrobią Polakom powstanie i będą ich wycinać". Jeden z nich podszedł i osobiście jej groził: „Ty suko, z Ukrainy już nie wyjedziesz".

Sprawcy koczowali przy przejściu w Hrebennem, ponieważ było to ich stałe miejsce zarobkowania: trudnili się drobnym przygranicznym handlem bądź przemytem. W związku z ubiegłorocznym szczytem NATO w Warszawie, polska strona postanowiła w celach bezpieczeństwa zawiesić umowę z Ukrainą o małym ruchu granicznym.

W tej sprawie najbardziej bulwersujące są tak naprawdę słowa, które padały z ust Ukraińców — to świetny symbol tego, co myślą na temat Polaków jako ogół. Mimo irracjonalnej chęci pomocy przy negocjacjach z UE, tysiącach miejsc pracy dla migrantów i polskich pieniędzy, które płyną za wschodnią granicę — dla nich zawsze będziemy „Lachami", których należy „wyciąć w pień". Grupa tych konkretnych agresorów stanie co prawda przed sądem — ale polskie władze zdają się nadal przymykać oczy na ukraiński nacjonalizm jako zjawisko globalne.

