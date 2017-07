Duda podpisał poprawki przewidujące rozbiórkę radzieckich pomników

Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał poprawki do ustawy zakazującej propagandy komunizmu, które przewidują rozbiórkę radzieckich pomników w kraju. „Prezydent podpisał … ustawę z dnia 22 czerwca o zmianie ustawy o zakazie propagandy komunizmu lub innego ustroju totalitarnego w nazwach budynków, obiektów i pomieszczeń do użytku publicznego” — poinformowano na oficjalnej stronie polskiego prezydenta.

Ustawa wejdzie w życie za trzy miesiące od daty podpisania.

W nocie wyjaśniającej do dokumentu zaznaczono, że ​​zgodnie z poprawkami „będzie niemożliwe stawianie pomników promujących reżim totalitarny”. „Pomniki nie mogą uwieczniać osób, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny reżim totalitarny, jak również w żaden sposób ten system propagować” — czytamy w dokumencie. Jednocześnie podkreślono, że zakaz nie ma zastosowania do tych pomników, które nie są wystawione na widok publiczny, znajdują się na terytorium „cmentarzy lub innych miejsc spoczynku”, eksponowanych publicznie w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej czy naukowej, są demonstrowane „w celach innych niż propaganda reżimu totalitarnego”, jak również tych, które zostały wpisane do rejestru zabytków.

Podpisane przez prezydenta poprawki przewidują 12-miesięczny okres przejściowy od daty wejścia w życie w celu wykonania odpowiednich zmian lub demontażu pomników.