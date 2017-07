Klincewicz: Odpowiedź Rosji na działania Polski powinna być „ostra"

© REUTERS/ Kim Hong-Ji Korea Południowa podała warunek dialogu z KRLD

Taką opinię wyraził w rozmowie z dziennikarzami. „Wielu rosyjskich parlamentarzystów, działacze społeczni już wyrazili skrajnie negatywny stosunek do tej ustawy. Już wkrótce powinna pojawić się reakcja na szczeblu państwowym. Uważam, że nie sprowadzi się tylko do słownego potępienia działań polskich władz. Jest potrzebna ostra i konkretna odpowiedź na ustawę, która zniechęciłaby do targania się na pamięć historyczną" — cytuje Klincewicza biuro prasowe.