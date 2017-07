Ustawa o Sądzie Najwyższym jest OK

© Sputnik. Maks Vetrov Szef DRL proponuje utworzenie nowego państwa - Małorosji

Rząd PiS pod nosem Brukseli robi zamach na trójpodział władzy i, jak się okazuje, Unia niewiele może na to poradzić. Według opinii o projekcie ustawy, które wczoraj ukazały się na stronie Biura Analiz Sejmowych, „prawo UE nie obejmuje przedmiotu projektu ustawy", a także „projekt ustawy nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa UE". Pod tymi stwierdzeniami złożył swój podpis dyrektor Biura Analiz Sejmowych Wojciech Arndt.

Wychodzi na to, że posłowie PiS spokojnie mogą „udawać Greków" przed unijną administracją i twierdzić, że nowy projekt ma za zadanie „usprawnić", a nie całkowicie upolitycznić Sąd Najwyższy, zatwierdzający ważność wyborów. Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej napisał na Twitterze: „Projekt ustawy o SN nie narusza prawa UE wynika z opinii Biura Analiz Sejmu. Ciekaw jestem czy Komisja Europ. będzie miała identyczne zdanie". W podobnym tonie wypowiedział się rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek w oficjalnym komunikacie przekazanym PAP: „To dopiero początek walki o zachowanie niezależnego sądownictwa. Jej celem jest obrona prawa obywateli do rozpatrzenie każdej sprawy przez niezależny sąd i niezawisłego sędziego. To jest prawo nas wszystkich. Sądy muszą pozostać apolityczne, także po to, by móc patrzeć władzy na ręce. Nie pozwólmy doprowadzić do demontażu demokratycznego państwa prawa i wprowadzenia jednolitej, niekontrolowanej władzy".

Przeciwko projektowi ustawy przed Sejmem oraz pod Sądem Najwyższym protestowało w niedzielę kilka tysięcy osób, w tym KOD, politycy opozycji oraz środowiska sędziowskie. Pod presją protestujących swój podpis pod projektem wycofał w weekend poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. Pod dokumentem widnieją podpisy jeszcze 48 posłów i posłanek PiS, w tym Joanny Lichockiej, Stanisława Piotrowicza, Elżbiety Kruk, Jolanty Szczypińskiej oraz Krzysztofa Czabańskiego. Reprezentantem wnioskodawców jest poseł Andrzej Matusiewicz. Projekt poparł też Antoni Duda — stryj prezydenta.

PiS poprzez wydanie analiz daje do zrozumienia, że sądów nie odda. Żeby uspokoić nastroje społeczne, chyłkiem wycofał się jednak z podwyżek cen paliw. To jednak może nie wystarczyć, żeby udobruchać rozczarowanych.

