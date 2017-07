Polski dyplomata może być nieukiem

Prace nad nowelizacją przeciągały się, aż w końcu zareagował sam prezes PiS. Jarosław Kaczyński wyraził niezadowolenie, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zostało jeszcze „wyczyszczone" z „postkomunistycznych złogów", przy okazji zrugał za to niewinnego Witolda Waszczykowskiego, który nie miał przecież wpływu na to, w jakim tempie pracują sejmowe komisje. Wreszcie po upomnieniu ze strony prezesa projekt nabrał tempa — i okazało się, że przy okazji obniżono wymagania dla osób na kierowniczych stanowiskach.

Dla nich zniesiono wymóg znajomości dwóch języków obcych, zaś dla zwykłych pracowników kontraktowych zniesiono nawet wymóg posiadania wykształcenia wyższego — wystarczy ogólnikowe „specjalistyczna wiedza i doświadczenie". Jak zgodnie twierdzi opozycja, PiS postanowiło po prostu zapełnić MSZ swoimi zaufanymi ludźmi, a ponieważ brak im kompetencji, to wymóg posiadania tych kompetencji zniesiono. PiS jednak problemu nie widzi:

- To nie jest kwestia tego, że w intencji tej zmiany jest chęć otworzenia drzwi dla osób niedoświadczonych i niekompetentnych, a raczej poszerzenie możliwości zatrudniania ludzi — tłumaczyła na posiedzeniu odpowiedniej sejmowej podkomisji posłanka Joanna Lichocka. Tak samo uważa Jan Dziedziczak: — To jest decyzja ministra, jakich fachowców potrzebuje. Jeśli na przykład znajdujemy wspaniałego fachowca od Ameryki, nie ma potrzeby, żeby on znał też język francuski. Wolę mieć fachowca, który będzie się tym zagadnieniem zajmował, niż studenta czy absolwenta lingwistyki stosowanej, gdzie kryterium była znajomość drugiego, niepotrzebnego języka.

Z pomocą skompromitowanemu PiS-owi na posiedzeniu podkomisji zajmującej się ustawą usiłował przyjść już nawet poseł PO Marek Krząkała, który domagał się przywrócenia zapisu o znajomości języków obcych i zgłosił w tym celu poprawkę, którą jednak odrzucono. — Chcieli podnosić poziom dyplomacji, a teraz naginają przepisy, bo nie mają kadr — stwierdził potem rozżalony.

Po czystkach w MSZ czas na obniżenie kwalifikacji nowej kadry. Tylko czekać, aż pojawi się tam zmartwychwstały politycznie Bartłomiej Misiewicz.

